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15:04 (мск), источник: Газета.Ру

Названа болезнь, снижающая риски заражения COVID-19

Астматики на 30% реже заражаются коронавирусом, сообщают израильские ученые. Причиной этому может быть как прием противовоспалительных препаратов, так и более добросовестное соблюдение мер безопасности.

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Источник: AP 2020

Люди с астмой на 30% реже болеют COVID-19, выяснили исследователи из Тель-Авивского университета. Причины этого, однако, пока не установлены. Работа была опубликована в журнале Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Авторы исследования собрали данные о почти 37,5 тыс. человек, проходивших тестирование на COVID-19 в феврале-июне 2020 года. У 2266 из них диагноз подтвердился. После корректировки результатов с учетом пола, возраста, вредных привычек и других заболеваний оказалось, что астматики сталкиваются с COVID-19 почти на треть реже.

Исследователи полагают, что причиной такого разрыва могут быть глюкокортикостероиды — их в ингаляционной форме используют больные астмой.

Глюкокортикостероиды оказывают противовоспалительный эффект и снижают выработку цитокинов. Вероятно, свойства препаратов снижали способность вируса размножаться или как-то еще мешали его проникновению в клетки.

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Ученые подчеркивают, что больные астмой во время пандемии должны внимательно следить за здоровьем и не забывать принимать лекарства.

«Взаимосвязь бронхиальной астмы и COVID-19 ранее практически не оценивалась, — отмечают авторы работы. — Мы наблюдали более низкую восприимчивость к COVID-19 у пациентов с ранее существовавшей астмой».

Есть и другие версии того, почему астматики менее подвержены COVID-19. Так, люди с астмой могли уделять больше внимания состоянию своего здоровья и более ответственно подходить к защите от SARS-CoV-2.

Так, например, Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщает, что люди с тяжелой формой астмы «подвержены высокому риску развития осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, а люди с менее тяжелой формой — умеренному риску».

Логично предположить, что, зная о рисках, астматики будут с большей вероятностью придерживать мер безопасности — носить маски, соблюдать дистанцию и следить за гигиеной, отмечают исследователи из Тель-Авивского университета.

Также дело может быть в рецепторе ACE2, «входных воротах» для вируса. Респираторные заболевания, в том числе астма, приводят к снижению выработки ACE2, что снижает и вероятность заражения.

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Поэтому вопрос о том, могут ли ингаляционные глюкокортикостероиды защитить от SARS-CoV-2 или, наоборот, способствуют проникновению вируса в легкие, пока остается открытым, заключают ученые.

Найденная связь между астмой и COVID-19 заслуживает дальнейшего изучения, заключают специалисты. Будущие наблюдения позволят точнее определить причину пониженного риска заражения и, возможно, использовать эти данные во благо пациентов без астмы. Врачам же пока следует лечить пациентов с астмой так же, как и раньше, в соответствии с существующими клиническими рекомендациями.

Российские специалисты ранее тоже предположили, что астма может быть защитным фактором от COVID-19.

Совместно с немецкими, китайскими и американскими коллегами мы изучаем роль наличия аллергической астмы как защитного фактора при COVID-19. Мы уже подготовили научный обзор, который подали в печать, где подробно рассматриваем аспекты данной теории.
Александр Караулов
академик РАН

По мнению ученых, астма может оказаться защитным фактором при коронавирусе из-за особого типа воспаления, который есть у всех аллергиков — Th-2-опосредованный.

Караулов отмечал, что именно поляризация иммунного ответа в эту сторону, возможно, защищает пациентов с аллергической астмой от тяжелой формы коронавируса и от летального исхода.

По подсчетам ученых из Государственного медицинского колледжа Пенсильвании, астма не вносит значимого вклада в смертность при COVID-19. На выживаемость влияют другие болезни: по сравнению с госпитализированными пациентами с COVID-19, не имевшими ранее существовавших заболеваний, у пациентов с диабетом и раком вероятность смерти была в 1,5 раза выше, у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, застойной сердечной недостаточностью и болезнями сосудов мозга в два раза выше, а у пациентов с хроническими заболеваниями почек в три раза выше.

ХОБЛ повышала риски менее чем в 1,5 раза, хронические болезни печени — в 1,7 раза.

Алла Салькова

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