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14:32 (мск), источник: BBC News Русская служба

Не только «жаворонки» и «совы». Ученые предложили еще четыре хронотипа

Проведя масштабное исследование, группа ученых предложила новую классификацию дневной активности человека вместо «жаворонков» и «сов». Ученые сумели вычленить шесть хронотипов.

Источник: Getty Images

В исследовании приняли участие две тысячи человек, в том числе сотрудники Института медицины Российского университета дружбы народов. Результаты работы опубликованы в журнале «Личность и индивидуальные различия».

«Жаворонки», «совы» и другие птицы

Физиологические функции нашего тела подчиняются суточным ритмам. Это означает, что человек может быть более или менее активным и работоспособным в зависимости от времени суток. Два широко известных хронотипа — это «жаворонки», которые наиболее активны утром, и «совы», наиболее продуктивные по вечерам.

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Однако эти различия достаточно условны: около 60% людей не попадают ни в одну из этих категорий. Команда ученых Института медицины РУДН совместно с ведущими российскими и зарубежными хронобиологами провела масштабное исследование и выделила 4 дополнительных хронотипа, расширив тем самым общую классификацию.

«Исследование индивидуальных хронобиологических и хронопсихологических различий в основном сосредоточено на утренних и вечерних хронотипах. Однако недавние исследования показывают, что существующую классификацию необходимо пересмотреть и расширить. Наша команда провела тесты и попросила участников выбрать свои дневные типы активности из шести предложенных вариантов. По результатам тестов мы изучили динамику режимов сна и бодрствования в течение дня», — говорит доктор медицинских наук Дмитрий Свешников с кафедры физиологии человека Института медицины РУДН.

Оказывается, днем спят не от лени, а потому что хронотип такой | Источник: Getty Images

Ученые предложили новую классификацию, которая включает шесть хронотипов.

Их определяют по разным критериям: продолжительность сна, чрезмерная дневная сонливость, способность просыпаться и засыпать по мере необходимости и так далее.

Четыре новых хронотипа в классификации — это:

  • высокоактивный тип (который остается активным в течение дня)
  • дневной сонный тип (который активен утром и вечером, а не днем)
  • дневной активный тип (активен днем)
  • умеренно активный тип (характеризуется снижением активности в течение дня)

Команда провела ряд онлайн-тестов, в которых приняли участие 2283 человека, и 95% респондентов идентифицировали себя с одним из шести предложенных хронотипов. Лишь треть из них выбрали утренний или вечерний тип (13% и 24% соответственно). Большинство участников отнесли себя к одному из четырех новых хронотипов: 15% выбрали дневной тип; 18% — дневной сонный тип, 9% — высокоактивный тип и 16% — умеренно активный тип.

Доктор Свешников полагает, что результаты тестов можно считать подтверждающими теорию о существовании дополнительных хронотипов.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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