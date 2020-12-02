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15:49 (мск), источник: Известия

В Новосибирске создадут паштет «Печенеги» после слов Путина

В Новосибирске начнут производить паштет «Печенеги». Товарный знак с соответствующим названием зарегистрировал производитель мясных консервов ООО «РРК Сибирь», рассказал в среду, 2 декабря, директор департамента маркетинга компании Дмитрий Петров.

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Источник: РИА "Новости"

Решение о создании продукции под таким названием в компании приняли после слов президента России Владимира Путина. Речь идет об апрельском заявлении лидера, в котором он указал, что Россия, справившаяся с «набегами печенегов и половцев», переживет и новую «коронавирусную заразу».

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«Между той речью и подачей заявки действительно прошло буквально дня три. Мы решили, что это надо увековечить и материализовать», — цитирует Петрова «РИА Новости».

Он подчеркнул, что паштет будет только одной из составляющих линейки продуктов «Печенеги». Однако другие продукты он не назвал.

В конце апреля после заявления Путина о «печенегах» его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что президент использовал высказывание про печенегов, половцев, «заразу коронавирусную», чтобы нагляднее донести до людей свою мысль.

По его словам, Путин знает вес своего слова и «является одним из — если не самым авторитетным лидером», его высказывания анализируются и становятся предметом самого пристального внимания.

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