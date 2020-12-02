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15:38 (мск), источник: РБК

ВОЗ ужесточила правила ношения масок во время пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила обновленное руководство по использованию медицинских масок во время распространения коронавируса. В нем говорится, в частности, что людям следует носить маски вне помещений, если невозможно соблюдать дистанцию как минимум метр. Руководство опубликовано на сайте ВОЗ.

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Источник: РИА "Новости"

Также маску необходимо надевать в помещениях, таких как школы и магазины, если внутри нельзя соблюдать дистанцию. Помимо этого, если помещение не проветривается должным образом, маску необходимо носить независимо от возможности дистанцироваться от других людей, говорится в рекомендациях ВОЗ.

Эти правила распространяются на взрослых и детей старше 12 лет.
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Люди из групп риска (пожилые и имеющие хронические заболевания) должны носить маску при невозможности соблюдать дистанцию.

Детям до пяти лет ВОЗ не рекомендует носить маску. Для детей более старшего возраста — от 6 до 11 лет — решение о ношении маски должно приниматься исходя из эпидемиологической обстановки и умения ребенка обращаться с маской, а также возможности контроля со стороны взрослого.

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что эти рекомендации стали одними из самых серьезных изменений в руководстве по ношению масок, передает Reuters.

В начале июня организация обновила рекомендации по использованию масок. В частности, она потребовала от всех врачей и сотрудников медицинских организаций носить маски, независимо от того, контактируют ли они с зараженными коронавирусом.

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В ВОЗ также призвали правительства поощрять граждан носить маски в местах распространения вируса, где сложно соблюдать дистанцию, например, в магазинах и транспорте.

До этого организация утверждала, что маски необходимы только заболевшим COVID-19.

В России с начала пандемии оштрафовали более 1,1 млн человек за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, в основном за отсутствие или неправильное ношение масок и перчаток. Общая сумма штрафов составила минимум 1,7 млрд руб.

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