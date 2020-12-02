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15:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийка сорвала джекпот, поставив на цифры покойного мужа

На себя она почти ничего не потратит.

Жительница пригорода Аделаиды в Австралии около 20 лет ставила в лотерее на одни и те же числа, которые когда-то выбрал ее покойный муж. И удача ей улыбнулась — женщина сорвала джекпот в размере 737 тысяч австралийских долларов (более 41 млн рублей).

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«Я просто пошла в газетный киоск, чтобы купить газету, отсканировала свой билет, и тут мне сказали, что не могут выплатить положенную сумму», — цитирует австралийку UPI. Узнав причину задержки, женщина не поверила своим ушам.

Счастливица обратилась в центральный офис лотереи и уже получила награду. Выигрыш она потратит скромно — установит новый забор возле дома. Остальное женщина разделит между двумя сыновьями и их семьями.

Анна Лысенко

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