Австралийка сорвала джекпот, поставив на цифры покойного мужа

Жительница пригорода Аделаиды в Австралии около 20 лет ставила в лотерее на одни и те же числа, которые когда-то выбрал ее покойный муж. И удача ей улыбнулась — женщина сорвала джекпот в размере 737 тысяч австралийских долларов (более 41 млн рублей).
«Я просто пошла в газетный киоск, чтобы купить газету, отсканировала свой билет, и тут мне сказали, что не могут выплатить положенную сумму», — цитирует австралийку UPI. Узнав причину задержки, женщина не поверила своим ушам.
Счастливица обратилась в центральный офис лотереи и уже получила награду. Выигрыш она потратит скромно — установит новый забор возле дома. Остальное женщина разделит между двумя сыновьями и их семьями.