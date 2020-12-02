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16:31 (мск), источник: РИА Новости

Илон Маск заявил, что уже переболел COVID-19

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Основатель SpaceX Илон Маск заявил на конференции по случаю вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине, что уже переболел коронавирусом, хотя ранее сообщал, что его тесты на COVID-19 давали противоречивые результаты.

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Источник: AP 2020

Ранее Маск рассказал, что сдал за один день четыре теста на коронавирус, результаты двух оказались отрицательными, а двух — положительными. По его словам, он использовал одни и те же экспресс-тесты на антиген коронавируса компании Becton, Dickinson and Co.

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В ходе конференции в Берлине глава минздрава Германии Йенс Шпан рассказал, что недавно лично обсудил с Маском пандемию коронавируса и участие дочерней компании Tesla в производстве вакцины от CureVac.

«Я очень рад видеть подобную вовлеченность. Однако я прочитал, что сам Илон Маск не намерен вакцинироваться», — заявил Шпан.

«Ну, у меня уже был COVID, так что…», — ответил Маск.

Видеозапись мероприятия размещена в интернете.

Tesla занимается созданием установок для производства РНК для немецкой компании CureVac, которая разрабатывает вакцину против COVID-19. Ранее Маск выступил с серией заявлений, призывающих к скорейшей отмене ограничительных мер, введенных в США из-за пандемии COVID-19.

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