16:31 (мск), источник: РИА Новости
Илон Маск заявил, что уже переболел COVID-19
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Основатель SpaceX Илон Маск заявил на конференции по случаю вручения премии
Ранее Маск рассказал, что сдал за один день четыре теста на коронавирус, результаты двух оказались отрицательными, а двух — положительными. По его словам, он использовал одни и те же
В ходе конференции в Берлине глава минздрава Германии Йенс Шпан рассказал, что недавно лично обсудил с Маском пандемию коронавируса и участие дочерней компании Tesla в производстве вакцины от CureVac.
«Я очень рад видеть подобную вовлеченность. Однако я прочитал, что сам Илон Маск не намерен вакцинироваться», — заявил Шпан.
«Ну, у меня уже был COVID, так что…», — ответил Маск.
Видеозапись мероприятия размещена в интернете.
Tesla занимается созданием установок для производства РНК для немецкой компании CureVac, которая разрабатывает вакцину против COVID-19. Ранее Маск выступил с серией заявлений, призывающих к скорейшей отмене ограничительных мер, введенных в США