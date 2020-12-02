16:19 (мск), источник: РИА Новости
Разгадана тайна древнейших скульптур на Земле
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Долгое время считалось, что знаменитые «венеры палеолита» — это изображения
По всей Евразии, от Пиренеев до Байкала, в культурных слоях верхнего палеолита археологи находят множество статуэток, изображающих полных женщин. Это так называемые «венеры палеолита» — древнейшие скульптуры, сделанные руками человека. Самые старые из них имеют возраст 38 тысяч лет.
Исследователи из Медицинского кампуса Аншутц Университета Колорадо заметили, что фигурки «венер» слишком реалистично изображают женщин, страдающих ожирением или беременных, чтобы быть просто символами.
Ранние современные люди, представители ориньякской культуры, пришли в Европу во время межледникового потепления около 48 тысяч лет назад. Они охотились на оленей, лошадей и мамонтов с помощью копий с костяными наконечниками. Летом они питались рыбой, ягодами, орехами и корнями растений.
Но, по мере того, как температуры опять стали падать, а ледники увеличиваться, ориньякцы начали испытывать проблемы с теплом и питанием. Некоторые группы
Их делали из костей, бивней мамонта, мягких пород камня, рога или глины. Некоторые их них имеют отверстия — их носили как амулеты.
«Одни из самых ранних произведений искусства в мире — загадочные фигурки женщин с избыточным весом времен
Сравнив антропометрические данные статуэток — отношение талии к бедрам и плечам, — авторы обнаружили, что те из них, которые были найдены ближе всего к ледникам, были наиболее тучными по сравнению с теми, которых находили южнее.
По мнению исследователей, ожирение у северных народов стало желанным состоянием. Полные женщины в период дефицита пищи лучше вынашивали ребенка во время беременности, чем худые. Таким образом, фигурки могли обладать духовным смыслом, быть своего рода фетишем или оберегом, который защищал женщину во время беременности, родов и кормления грудью.
Фигурки появились как идеологический инструмент, помогающий улучшить фертильность и выживаемость матери и новорожденных. Таким образом, эстетика искусства помогала древним людям приспособиться ко все более суровым климатическим условиям.
Многие фигурки сильно потерты, что свидетельствует о том, что они были семейными реликвиями. Женщины, вступающие в пору половой зрелости, могли получать их от матерей как пожелание сытой жизни и успешных родов, считают ученые.