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16:14 (мск), источник: Известия

Умерла сыгравшая в «Весне на Заречной улице» актриса Нина Иванова

Умерла актриса Нина Иванова, сыгравшая учительницу Татьяну Сергеевну в фильме «Весна на Заречной улице». Ей было 86 лет. Об этом в среду, 2 декабря, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Источник: РИА "Новости"

«1 декабря 2020 года на 87-м году после продолжительной болезни ушла из жизни замечательная актриса кино, режиссер Нина Георгиевна Иванова, — говорится в сообщении. — Нина Георгиевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности и обаяния».

Прощание с актрисой состоится 4 декабря в прощальном зале морга 59 больницы, пишет «Газета.ру».

Советская киноактриса Нина Иванова родилась в Москве в январе 1934 года. Свою первую роль она исполнила в возрасте 10 лет в фильме Виктора Эйсымонта «Жила была девочка». Наибольшую известность артистке принесла роль Татьяны Сергеевны в фильме Марлена Хуциева «Весна на Заречной улице».

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Также актриса приняла участие в таких картинах, как «Киевлянка», «Любовью надо дорожить», «Серая болезнь», «Еще можно успеть», и др. Кроме того, она выступила режиссером нескольких сюжетов журнала «Ералаш».

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