Умерла сыгравшая в «Весне на Заречной улице» актриса Нина Иванова

«1 декабря 2020 года на 87-м году после продолжительной болезни ушла из жизни замечательная актриса кино, режиссер Нина Георгиевна Иванова, — говорится в сообщении. — Нина Георгиевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности и обаяния».
Прощание с актрисой состоится 4 декабря в прощальном зале морга 59 больницы, пишет «Газета.ру».
Советская киноактриса Нина Иванова родилась в Москве в январе 1934 года. Свою первую роль она исполнила в возрасте 10 лет в фильме Виктора Эйсымонта «Жила была девочка». Наибольшую известность артистке принесла роль Татьяны Сергеевны в фильме Марлена Хуциева «Весна на Заречной улице».
Также актриса приняла участие в таких картинах, как «Киевлянка», «Любовью надо дорожить», «Серая болезнь», «Еще можно успеть», и др. Кроме того, она выступила режиссером нескольких сюжетов журнала «Ералаш».