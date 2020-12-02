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18:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Голикова: ситуация с местами для больных COVID-19 «зафиксировалась»

Число коек для пациентов с коронавирусом в больницах не растет уже неделю, но при этом увеличиваются свободные места, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, «вроде бы ситуация зафиксировалась».

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Источник: РИА "Новости"
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«Несмотря на напряженную ситуацию, у нас уже неделю не меняется количество коек, которые мы открываем под ковид, — это 276 тыс. За неделю до этого мы наблюдали постоянный рост, сейчас вроде бы ситуация зафиксировалась, и это хорошо. Количество свободных коек также сейчас возрастает», — сказала Голикова на видеоконференции по открытию многофункциональных медцентров Минобороны.

Она также сообщила, что власти планируют предоставить нуждающимся регионам дополнительную помощь в борьбе с пандемией.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в 17 регионах резерв коек для пациентов с коронавирусом составляет менее 5%. Самая тревожная ситуация в Калининградской области и Санкт-Петербурге.

Президент России Владимир Путин сегодня поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса на следующей неделе. По его словам, в первую очередь прививку получат учителя и врачи. Президент заявил, что промышленность готова к массовому выпуску вакцин.

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