18:01 (мск), источник: Коммерсантъ
Голикова: ситуация с местами для больных COVID-19 «зафиксировалась»
Число коек для пациентов с коронавирусом в больницах не растет уже неделю, но при этом увеличиваются свободные места, сообщила
«Несмотря на напряженную ситуацию, у нас уже неделю не меняется количество коек, которые мы открываем под ковид, — это 276 тыс. За неделю до этого мы наблюдали постоянный рост, сейчас вроде бы ситуация зафиксировалась, и это хорошо. Количество свободных коек также сейчас возрастает», — сказала Голикова на видеоконференции по открытию многофункциональных медцентров Минобороны.
Она также сообщила, что власти планируют предоставить нуждающимся регионам дополнительную помощь в борьбе с пандемией.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в 17 регионах резерв коек для пациентов с коронавирусом составляет менее 5%. Самая тревожная ситуация в Калининградской области и
Президент России Владимир Путин сегодня поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса на следующей неделе. По его словам, в первую очередь прививку получат учителя и врачи. Президент заявил, что промышленность готова к массовому выпуску вакцин.