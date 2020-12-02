20:01 (мск), источник: BBC News Русская служба
Коронавирус: чем опасен «иммунный паспорт»
В Британии разгораются споры о том, нужно ли будет британцам доказательство, что они прошли вакцинацию, в виде «иммунного паспорта».
Недавно назначенный министром по контролю за программой вакцинации в Великобритании Надхим Захави заявил, что правительство заинтересовано во внедрении способа, с помощью которого можно будет определить риски каждого отдельного человека.
Однако Захави противоречит другой политик, бывший министр юстиции Великобритании и
Ряд британских эпидемиологов уже выступили в поддержку позиции Захави. В качестве примера они приводят обязательное наличие справки о прививке против желтой лихорадки для всех, кто приезжает из стран, где это заболевание присутствует.
При этом некоторые правозащитные организации высказывают опасения о сохранности конфиденциальных данных человека при выдачи ему «иммунного паспорта». Какая информация будет в нем указана? Не будет ли это равносильно разглашению медицинской тайны? И не станет ли эта практика началом создания общенациональной системы удостоверений личности?