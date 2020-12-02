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20:01 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: чем опасен «иммунный паспорт»

В Британии разгораются споры о том, нужно ли будет британцам доказательство, что они прошли вакцинацию, в виде «иммунного паспорта».

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Источник: PA MEDIA

Недавно назначенный министром по контролю за программой вакцинации в Великобритании Надхим Захави заявил, что правительство заинтересовано во внедрении способа, с помощью которого можно будет определить риски каждого отдельного человека.

Эта информация может быть полезна для посещения пабов, театров, стадионов и других общественных мест, и самым удобным было бы наличие соответствующего документа.

Однако Захави противоречит другой политик, бывший министр юстиции Великобритании и экс-лорд-канцлер Майкл Гоув. В настоящий момент Гоув занимает должность канцлера герцогства Ланкастерского. В среду он заявил, что ничего подобного власти вводить не намерены. При этом Гоув добавил, что каждое отдельное заведение может сделать доказательство вакцинации обязательным условием для посещения, но законодательной поддержки эта мера не получит.

Ряд британских эпидемиологов уже выступили в поддержку позиции Захави. В качестве примера они приводят обязательное наличие справки о прививке против желтой лихорадки для всех, кто приезжает из стран, где это заболевание присутствует.

При этом некоторые правозащитные организации высказывают опасения о сохранности конфиденциальных данных человека при выдачи ему «иммунного паспорта». Какая информация будет в нем указана? Не будет ли это равносильно разглашению медицинской тайны? И не станет ли эта практика началом создания общенациональной системы удостоверений личности?

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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