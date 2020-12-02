Дистанционное обучение продлили для учащихся 6−11-х классов в московских школах

«Заменив в пунктах 5.2 и 5.6 указа слова «по 6 декабря» словами «до окончания второй четверти», — говорится в указе.
Школьники 6−11-х классов с 19 октября на две недели перешли в дистанционный режим обучения, позже Собянин продлил его до 8 ноября, затем — до 22 ноября, позже — до 6 декабря.
При этом ученики 1−5 классов вернулись в школы после каникул и возобновили обучение в очном режиме.
Кроме того, были временно закрыты учреждения дополнительного образования.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал в своем блоге, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников.