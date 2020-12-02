Китайские ученые сравнили риски заразиться коронавирусом в семье и общественном транспорте

Риск заражения коронавирусом для членов одной семьи гораздо выше, когда они находятся дома во время локдауна, чем даже если бы они совершали поездки на общественном транспорте, следует из исследования китайских ученых, результаты которого были опубликованы в журнале Science.
В ходе исследования были проанализированы данные о 1178 пациентах в китайской провинции Хунань (граничит с провинцией Хубэй, в начале года ставшей эпицентром эпидемии) и 15 648 их близких контактах. Было установлено, что самым низким риск заражения был в медицинских центрах, где соблюдались меры защиты от инфекции.
В зависимости от близости социального взаимодействия уровень риска рос: он был ниже в общественном транспорте, ресторанах и местах развлечений, но выше — при общении с широким кругом родственников.
Самым высоким риск передачи инфекции оказался в семье, члены которой живут вместе.
«Эти данные подтверждают, что передаче SARS-CoV-2 способствует близость, замкнутая среда и высокая частота контактов», — говорится в исследовании.
В нем подчеркивается, что, чем дольше члены одной семьи, где есть больной COVID-19, находятся вместе, тем выше риск заразиться коронавирусом:
каждый дополнительный день совместной жизни увеличивает риск заражения на 10%.
Авторы исследования считают, что наиболее эффективно противостоять распространению инфекции можно при изоляции всех пациентов независимо от тяжести заболевания в специализированных больницах и помещении всех контактировавших с ними лиц в медицинские центры наблюдения.
Режим самоизоляции, введенный в китайской провинции Хунань в начале года, фактически увеличил риск распространения коронавируса внутри семей, которые были вынуждены проводить больше времени дома, чем обычно, подчеркивает журнал Nature, проанализировавший исследование.