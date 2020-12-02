Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Незамеченный прорыв российской космонавтики Российская космонавтика не так отстала и безнадежна, как нас в этом убеждают СМИ и Интернет
Фоторепортажи
12Автомобиль наехал на пешеходов в Германии
14Влажная уборка: из Москвы-реки выловили 2 тыс. кубометров мусора
20:55 (мск), источник: Forbes

Китайские ученые сравнили риски заразиться коронавирусом в семье и общественном транспорте

Вероятность передачи коронавируса в семье превышает риск заразиться в общественном транспорте или ресторане, сообщили китайские ученые. По их оценке, каждый день жизни в одном доме с больным увеличивает риск заражения на 10%

COVID-19: Новые случаи
США
21:16 (мск)В РФПИ назвали стоимость вакцины «Спутник V»
Новости по теме
Вся статистика
Источник: Reuters
Новость
Откуда взялся коронавирус: Китай указывает на Индию, а ВОЗ ищет истину

Риск заражения коронавирусом для членов одной семьи гораздо выше, когда они находятся дома во время локдауна, чем даже если бы они совершали поездки на общественном транспорте, следует из исследования китайских ученых, результаты которого были опубликованы в журнале Science.

В ходе исследования были проанализированы данные о 1178 пациентах в китайской провинции Хунань (граничит с провинцией Хубэй, в начале года ставшей эпицентром эпидемии) и 15 648 их близких контактах. Было установлено, что самым низким риск заражения был в медицинских центрах, где соблюдались меры защиты от инфекции.

В зависимости от близости социального взаимодействия уровень риска рос: он был ниже в общественном транспорте, ресторанах и местах развлечений, но выше — при общении с широким кругом родственников.

Самым высоким риск передачи инфекции оказался в семье, члены которой живут вместе.

«Эти данные подтверждают, что передаче SARS-CoV-2 способствует близость, замкнутая среда и высокая частота контактов», — говорится в исследовании.

В нем подчеркивается, что, чем дольше члены одной семьи, где есть больной COVID-19, находятся вместе, тем выше риск заразиться коронавирусом:

каждый дополнительный день совместной жизни увеличивает риск заражения на 10%.

Авторы исследования считают, что наиболее эффективно противостоять распространению инфекции можно при изоляции всех пациентов независимо от тяжести заболевания в специализированных больницах и помещении всех контактировавших с ними лиц в медицинские центры наблюдения.

Режим самоизоляции, введенный в китайской провинции Хунань в начале года, фактически увеличил риск распространения коронавируса внутри семей, которые были вынуждены проводить больше времени дома, чем обычно, подчеркивает журнал Nature, проанализировавший исследование.

 Кто и как будет прививать россиян от COVID-19
Рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами топ-менеджеров
Названа цена российской вакцины от COVID-19 «Спутник V»
Умерла актриса Нина Иванова
Путин предложил нового главу «Роснано» вместо Чубайса
Выбраны 25 лучших фото дикой природы
Цена российской нефти вернулась на докризисный уровень
Коронавирус: чем опасен «иммунный паспорт»
Горячие темы на Авто
хорошо мужикам 408
Сочинения, на заданную тему. 389
год быка 243
давждались!!!! 225
Новости партнеров
У Байдена намечена первая жертва: это Зеленский
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
Жена эффектного Султана Сулеймана в реальной жизни (фото)
Gnezdo.ru
Новая «Ока»: чем удивит уникальное произведение
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Леди
Ирина Пегова сменила прическу, взбудоражив поклонников (фото) Актриса показала себя в необычном образе
Новости партнеров
Как выглядит восьмая жена Дмитрия Киселева
Жена эффектного Султана Сулеймана в реальной жизни (фото)
Все мужчины теряли рассудок от этой актрисы. Какой она стала сейчас
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь