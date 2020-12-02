23:28 (мск), источник: РБК
Долин связал уход из «Урганта» с рецензией на фильм о декабристах
Кинокритик Антон Долин считает, что ему пришлось покинуть программу «Вечерний Ургант»
«Я никогда им (руководителям “Первого канала”. — РБК) не подходил, и в
По словам кинокритика, официально причину, по которой он должен уйти из программы, ему никто не объяснил, а то, что знает, он передает с чужих слов.
«Ряд людей с полной уверенностью мне сказали, что причиной того, что (генеральный директор “Первого канала”) Константин Эрнст больше не захотел терпеть меня на “Первом канале”, было то, что за полгода до моего ухода с этого “Первого канала” — не добровольного ухода — я опубликовал <…> статью про фильм “Союз спасения”», — заявил Долин.
Свое увольнение он назвал «отложенной казнью». По словам кинокритика, официально Эрнст не называл рецензию причиной его увольнения, а говорил, что Долин «не любит правительство и власть» и что он «человек, чуждый ценностям “Первого канала”».
РБК обратился за комментарием в
«Союз спасения» — российский
Долин опубликовал рецензию на «Союз спасения» в издании «Медуза» за два дня до выхода фильма в массовый прокат.
«“Союз спасения” — эпическая хроника заслуженного провала. Ее герои — наивные выпивохи и невротики, ради благой цели готовые утопить Россию в крови. По счастью, император Николай Павлович безобразий не допустил и пресек смуту на корню. Во всяком случае, именно такими увидят события декабря 1825 года зрители, не слишком искушенные в истории», — написал Долин.
«Откуда взялись и чего хотят революционеры, толком понять невозможно. <…>. Неясно, что вообще их не устраивает в Российской империи: нарядной, праздничной, пряничной стране, где всем живется хорошо. Крепостное право не всплывает даже в разговорах. Сравнений русского политического уклада с европейским на всякий случай тоже нет. <…> Чего не нравится? С жиру беситесь? Выходит, что с жиру, других объяснений “Союз спасения” не дает», — заявил Долин.
По его словам, в ситуации, когда в России в разгаре «московское дело» и идет процесс над фигурантам дела «Нового величия», фильм «Союз спасения», хотят того его авторы или нет, звучит как одобрение политики государственного террора по отношению к несогласным.
Долин заявил, что его уволили из «Вечернего Урганта», 21 сентября. Он проработал в программе восемь лет. По словам кинокритика, увольнение стало для него неожиданностью. Саму программу он описал как «островок свободы» на федеральном телевидении.