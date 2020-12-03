12:10 (мск), источник: Известия
Отдельный режим: как Турция примет российских туристов в каникулы
Новые коронавирусные ограничения коснутся не всех.
В зимние праздники российских туристов в Турции будут принимать в прежнем режиме. Об этом «Известиям» заявили в посольстве республики в РФ, отметив, что новые меры по сдерживанию COVID не коснутся отдыхающих. С 1 декабря местные власти ужесточили комендантский час и полностью запретили выходить на улицу по выходным дням. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) «Известиям» сообщили, что аннуляция путевок не фиксируется, ведь новые ограничения могут коснуться лишь экскурсионной программы, а традиционные для зимнего отдыха отели продолжат работу в привычном формате. Опрошенные туроператоры также отметили перспективу турецких зимних курортов. Тем не менее местные жители признаются, что ситуация с коронавирусом в стране становится сложнее, а активным путешественникам отпуск в новых условиях кажется скучным.
В минувшие выходные Турция резко переместилась на четвертую строчку рейтинга по количеству больных COVID-19. По официальной статистике, число заболевших с семи с лишним тысяч в день 26 ноября превысило 30 тыс. 28 ноября. Как заявляет турецкое издание Ahval, причина скачка кроется в том, что власти изменили способ представления ежедневных отчетов о COVID-19, включив туда всех людей с положительным тестом, а не только госпитализированных.
Почти сразу после этой новости местных обрадовали ужесточением мер по борьбе с коронавирусом. В итоге президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил с обращением, в котором заявил, что с 1 декабря комендантский час будет длиться с 21:00 до 5:00 в рабочие дни и с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника. Эти новости заставили переживать туристический бизнес, выживающий во многом благодаря открытым границам России и Турции.
— После заявления минздрава о новом количестве заболевших местных русскоязычных владельцев отелей охватила паника. Появились слухи, что даже могут снова закрыть границы с РФ, но это не подтвердилось, — заявила «Известиям» владелица турагентства в Турции Анастасия, проживающая в городе Мерсин.
Муж девушки держит несколько отелей в Бодруме и тоже переживает, что эти новости могут оттолкнуть потенциальных туристов. Однако, как удалось выяснить «Известиям», местные власти хотя бы не распространяют новые меры на отдыхающих. В посольстве Турции в РФ заявили, что в зимние каникулы принимать туристов будут в прежнем режиме.
Как и ранее заявляли турецкие власти, комендантский час не будет распространен на туристов. Это касается и новых усилений. Путешественники будут получать соответствующий документ в гостинице, который разрешит им передвигаться по улицам.
Тем не менее в дипмиссии напомнили, что масочный режим продолжает действовать в общественных местах для всех без исключения.
— Прием туристов продолжается в обычном режиме, и новых запретов на повестке дня нет, — прокомментировал представитель посольства вопрос об угрозе сокращения туристического потока в связи с эпидемиологической ситуацией.
— Новые меры сказываются на спросе скорее на экскурсионные туры, поэтому сейчас наблюдается сокращение динамики бронирований по Стамбулу. Акцент сместился на отдых на территории отелей, которые традиционно принимают туристов зимой, располагая закрытыми
Слухи об отмене рейсов и сокращении летной программы
Правила комендантского часа не распространяются на отели. Обширная территория и гостиничная инфраструктура позволяют полноценно отдыхать, не выходя за пределы комплексов, пояснила «Известиям» руководитель отдела по связям с общественностью ANEX Tour Алена Хитрова. По данным турагентства, предоставленным «Известиям», на данный момент стоимость путевки на Новый год на двоих с перелетом начинается от 45 тыс. рублей на неделю, в отель 5* с концепцией All inclusive — около 85 тыс. рублей на неделю. Отели премиального уровня — от 108 тыс. рублей на неделю с заездом 30 декабря.
— Спрос на зимнюю Турцию есть. Цена на премиальные объекты размещения за счет низкого сезона обычно меньше примерно на 40%, поэтому для некоторых туристов это прекрасная возможность отдохнуть в люксовом отеле, — подчеркнула в беседе с «Известиями» Алена Хитрова.
Тем не менее такой отдых не всем приходится по душе. Как отмечают опрошенные «Известиями» местные жители, тот факт, что ни в одном городе Турции даже в самом элитном ресторане нельзя поужинать, может отпугнуть туристов.
— Работает доставка, которой можно воспользоваться с помощью аналогичных российским приложений. Но разобраться в них не так просто, как и оформить
По словам девушки, еще один неблагоприятный фактор — похолодание. Температура сейчас держится примерно на отметке +15. При этом даже в некоторых туристических городах нет централизованной системы отопления, многие для этого пользуются кондиционером, что вызывает проблемы.
Между тем туроператоры пытаются найти турецкие альтернативы Куршевелю и Альпийским горам.
Интерес к горнолыжной Турции есть, ведь европейские страны пока недоступны. Сравнивать Альпы и турецкие горнолыжные курорты не совсем корректно, однако в сегодняшней ситуации даже опытные катальщики готовы рассмотреть такую возможность. Рейсы на новогодние даты закрыты в зависимости от курорта на 75−90%
Чаще всего выбор падает на такие курорты, как Эрджиес, Паландокен, Улудаг и Карталкая. Цена на одного человека на семь дней колеблется примерно от 40 до 56 тыс. Эрджиес отличается наличием новейших австрийских подъемников с большой пропускной способностью и обширной зоной катания. Курорт Паландокен — второй по величине, ориентирован больше на семейный отдых, ведь инфраструктура сосредоточена при отелях.
— На курортах Улудаг и Карталкая горнолыжный сезон не столь продолжительный, как на первых двух, зато большинство отелей работают по системе питания All inclusive или полупансион, — подчеркнула Марина Макаркова.
Представитель ANEX Tour Алена Хитрова, не умаляя перспективности данного направления, однако, заметила, что авиасообщение России и Турции до сих пор имеет ряд ограничений и ближайшие аэропорты прилета до горнолыжных курортов не входят в список разрешенных. Несмотря на все тонкости, большинство россиян все равно выбирают Турцию за счет ее большей доступности на фоне, например, ОАЭ.
Даже в этот сложный 2020 год именно Россия лидирует во въездном потоке Турции с долей рынка путешествий в 15,03%, сообщает Министерство туризма и культуры страны.