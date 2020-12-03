04:56 (мск), источник: ТАСС
В небе над Москвой ввели новую структуру воздушного движения
Она должна уменьшить время полета в Московской зоне на 15%, сократить маршруты на 21%, а также увеличить пропускную способность воздушного движения в 1,5 раза.
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Новую структуру воздушного пространства Москвы и смежных с ней зон ввели в работу ночью в четверг, говорится в сообщении Росавиации. Новая структура увеличит пропускную способность воздушного движения в Московской зоне в 1,5 раза, уровень безопасности — в 1,8 раза. Всего изменения затронут более 84 аэропортов России.
«Сегодня в 03:00 по московскому времени Московская и смежные с ней зоны Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации начали работу в условиях новой структуры воздушного пространства. В ночь со среды на четверг структура воздушного пространства изменилась не только в столичном регионе, но и почти над всей европейской частью России», — отмечается в сообщении Росавиации.
На момент перехода на новую систему в Московской и смежной с ней зонах находились 478 самолета: 97 самолетов, используемых российскими авиакомпаниями, 381 — иностранными, из которых 374 самолета следовали транзитом. На процедуре перехода присутствовали первый заместитель министра транспорта РФ — руководитель Росавиации Александр Нерадько и заместитель руководителя Росавиации Дмитрий Ядров.
Работа по созданию новой структуры организации воздушного пространства Московской зоны (около 60% от всех полетов над РФ) началась еще в 2011 году. В прошлом году правкомиссия по транспорту утвердила срок ввода структуры — 3 декабря. Предыдущая структура была сформирована еще в 1970-х годах.
Изначально разработкой новой структуры занималась рабочая группа, сформированная из экспертов Росавиации, филиала «НИИ аэронавигации», ГосНИИ гражданской авиации, «Госкорпорации по ОрВД», представителей аэропортов Москвы и авиакомпаний «Аэрофлот», «Трансаэро», Utair и «Сибирь». Структура была аудирована американской компанией Jeppesen.
Особенности новой структуры
Как уточняется в сообщении Росавиации, увеличить пропускную способность воздушного пространства помогут «современные методы и средства навигации при формировании маршрутов, бесконфликтность схем прибытия и схем вылета основных аэродромов, а также независимые одновременные заходы на посадку на параллельные
«В новой структуре оптимизированы запретные зоны и зоны ограничения полетов, разработаны схемы маневрирования для основных аэродромов Московского узлового диспетчерского района, а также других аэродромов Московской и смежных зон Единой системы», — отмечается в сообщении Росавиации.
«Мы являемся свидетелями новой ступени в истории развития отечественной гражданской авиации. Еще никогда таких масштабных изменений структуры воздушного пространства в России не происходило. Уверен, вся проделанная работа по реализации данного проекта обеспечит высокий уровень безопасности полетов в небе страны и даст дополнительный импульс для развития нашей отрасли», — отметил Нерадько.
Проблемы при переходе на новую структуру
Переход на новую структуру воздушного пространства вызвал определенные сложности, связанные с тем, что провайдеры навигационных данных (Jeppesen и Lido) не успели включить картографическую информацию в базу данных.
Так, например, лоукостер «Победа», по данным РБК, отменил до конца декабря около 30% рейсов в семь российских городов
Впрочем, в Росавиации не согласны с тем, что новая структура создает угрозу безопасности полетов. «Никаких рисков для обеспечения безопасности полетов не существует», — отмечается в одном из сообщений агентства.
Как следует из письма заместителя руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова губернаторам Кировской, Астраханской и Ярославской областей, ранее авиакомпании «Аэрофлот», S7, Utair, Red Wings, «Россия», «Уральские авиалинии», Nord Wind заявили о готовности выполнять полеты по принципам, предложенным в новой структуре воздушного пространства, в том числе и в те аэропорты, навигационные базы данных которых будут дополнены провайдером услуг (компанией Jeppesen) после 3 декабря. «Обращения руководства авиакомпании “Победа” по прекращению авиасообщения с городами субъектов РФ носят надуманный характер и могут привести к нанесению экономического ущерба», — говорится в копии письма, с которой ознакомился ТАСС.