11:44 (мск), источник: Life.ru
В Британии на месте статуи работорговца появился памятник Дарту Вейдеру
Вероятно, инсталляция посвящена недавно умершему актёру, который сыграл злодея в оригинальной трилогии.
В британском городе Бристоль на месте ранее снесённого памятника английскому филантропу Эдварду Кольстону, занимавшемуся работорговлей, появилась статуя антагониста вселенной «Звёздных войн» Дарта Вейдера. Об этом сообщает портал ITV News West County.
Кто стоит за установкой скульптуры, неизвестно. Статуя достигает почти 3,3 метра в высоту. Вейдер стоит с поднятой вверх рукой, изображая применение силы.
Вероятно, появление Владыки ситхов связано с недавней смертью актёра Дэвида Проуза, который исполнил роль Вейдера в оригинальной трилогии. Сам он родом как раз из Бристоля. Таким образом активисты могли выразить Проузу дань уважения. При этом, была ли установка памятника согласована с местными властями, также пока не известно.
Напомним, статую Кольстону демонстранты сбросили в реку в июне на фоне протестов против расовой ненависти. Большинство политиков страны, включая премьера Бориса Джонсона, назвали эти действия актом вандализма.