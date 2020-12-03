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11:36 (мск), источник: Life.ru

«Пора перестать играть». Головоломка от ЦРУ разгневала пользователей Сети

Комментаторы удивились, неужели у ЦРУ нет более важных дел, чем публиковать загадки.

Центральное разведуправление США опубликовало в «Твиттере» картинку-головоломку. Под ней развернулось бурное обсуждение правильных ответов, однако некоторых пользователей загадка возмутила.

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На картинке изображён заснеженный горнолыжный курорт, горят фонари, дома отбрасывают голубые тени. ЦРУ предложило пользователям угадать, который час: 7:00, 11:00 или 15:00.

Большинство ответивших решили, что на изображении семь утра, поскольку на улицах и на подъёмниках нет людей, припаркованы школьные автобусы и всё ещё включено уличное освещение.

Правда, некоторые пользователи задались вопросом, нет ли у ЦРУ более важных дел, чем публиковать загадки.

— Пора перестать играть в игры и серьёзно заняться национальной безопасностью, — написал один из комментаторов.

ЦРУ в итоге опубликовало ответ на загадку и предложило подписчикам посетить страницу с вакансиями разведуправления. Правильный вариант — семь часов утра.

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