«Пора перестать играть». Головоломка от ЦРУ разгневала пользователей Сети

Центральное разведуправление США опубликовало в «Твиттере» картинку-головоломку. Под ней развернулось бурное обсуждение правильных ответов, однако некоторых пользователей загадка возмутила.
На картинке изображён заснеженный горнолыжный курорт, горят фонари, дома отбрасывают голубые тени. ЦРУ предложило пользователям угадать, который час: 7:00, 11:00 или 15:00.
Большинство ответивших решили, что на изображении семь утра, поскольку на улицах и на подъёмниках нет людей, припаркованы школьные автобусы и всё ещё включено уличное освещение.
Правда, некоторые пользователи задались вопросом, нет ли у ЦРУ более важных дел, чем публиковать загадки.
— Пора перестать играть в игры и серьёзно заняться национальной безопасностью, — написал один из комментаторов.
ЦРУ в итоге опубликовало ответ на загадку и предложило подписчикам посетить страницу с вакансиями разведуправления. Правильный вариант — семь часов утра.