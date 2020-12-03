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10:28 (мск), источник: РИА Новости

В США появился еще один загадочный монолит

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Еще один загадочный монолит появился в США, на этот раз он обнаружен на горе в штате Калифорния, сообщает местная газета Atascadero News.

На прошлой неделе сотрудники департамента общественной безопасности штата Юта обнаружили в пустыне сооружение из блестящего металла высотой в два человеческих роста. Через несколько дней монолит исчез. По данным местного бюро по землеустройству, «незаконно установленная конструкция, именуемая “монолитом”, была удалена… неизвестной стороной». В конце ноября стало известно, что еще один таинственный монолит появился на востоке Румынии в районе города Пьятра-Нямц в нескольких метрах от руин дакийской крепости Петродава. Позднее румынские СМИ сообщили, что монолит неожиданно исчез.

По информации Atascadero News, в среду похожий монолит был обнаружен на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро. Этот трехсторонний обелиск может быть сделан из нержавеющей стали, его высота составляет три метра, ширина — почти 46 сантиметров. Издание пишет, что калифорнийский монолит сварен на каждом из углов при помощи заклепок, прикрепляющих боковые панели, вероятно, к стальной раме внутри.

Опубликовано Ronelle Volk Среда, 2 декабря 2020 г.

По оценкам издания, вес обелиска составляет около 90 килограммов. Неизвестно, как объект оказался на вершине горы, однако местный турист сообщил, что во вторник монолита на ней не было.

Ранее СМИ отмечали, что находка в пустыне Юты похожа на инопланетный обелиск из фильма Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея 2001 года», если не считать того, что он не черного, а серебристого цвета. Предполагалось, что речь идет об арт-объекте.

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