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09:10 (мск), источник: РИА Новости

В России запустили сайт с информацией о найме людей с инвалидностью

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Сервис поиска работы Worki (Mail.ru Group) вместе с общественной организацией людей с инвалидностью «Перспектива» и фондом «Лучшие друзья» к Международному дню инвалидов запустили проект «Работать может каждый», направленный на создание базы знаний о найме людей с инвалидностью для работодателей и соискателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Worki.

Источник: РИА "Новости"

Международный день инвалидов (International Day of Disabled Persons) проводится в мире ежегодно 3 декабря. Он был провозглашен Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций (ГА ООН) 14 октября 1992 года. В этот день ассамблея призвала государства ООН проводить мероприятия, направленные на дальнейшую интеграцию инвалидов в жизнь общества.

«На сайте проекта соискатели смогут найти ответы на вопросы про то, где искать работу, стоит ли сообщать об инвалидности в резюме, какие льготы положены сотруднику с инвалидностью и многое другое», — рассказали в компании.

Кроме того, на сайте собраны полезные ссылки (программы, приложения и сервисы) для людей со всеми видами инвалидности: для незрячих и слабовидящих, для неслышащих и слабослышащих, для людей с нарушением развития и интеллекта, а также с нарушением двигательного аппарата.
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В самом сервисе Worki также появился фильтр вакансий, доступных для людей с инвалидностью — они помечаются спецсимволом. К запуску проекта сервис добавил возможность соискателей прибавлять поле «Есть инвалидность» и отмечать свою группу (1, 2, 3) в профиле при регистрации.

«Люди с инвалидностью хотят и могут работать. Это подтверждается и данными нашего сервиса. В базе соискателей Worki на декабрь 11 500 вакансий, доступных для людей с инвалидностью. На сервисе с начала года активность соискателей на вакансии, доступные для инвалидов, выросла более, чем в 10 раз», — сказала директор по продукту сервиса Worki Алла Аршевская.

«Вот уже 17 лет мы успешно трудоустраиваем людей с инвалидностью и помогаем работодателям найти квалифицированных специалистов. Сегодня мы работаем с более чем 300 компаниями в России и успешно закрываем большинство запросов на поиск сотрудников. Мы благодарны команде Worki за то, что они помогают развивать инклюзивное трудоустройство в нашей стране», — сказал директор РООИ «Перспектива» и фонда «Лучшие друзья» Денис Роза.

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