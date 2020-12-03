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14:30 (мск), источник: РИА Новости

У Деда Мороза в этом году просят здоровья и окончания пандемии

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Здоровья и скорейшего окончания пандемии просят в письмах Деду Морозу в этом году, сообщила РИА Новости руководитель почтового отделения вотчины волшебника в Великом Устюге Наталья Медведкова.

Источник: РИА "Новости"
Сейчас все чаще стали писать, чтобы Дед Мороз не болел, стало больше пожеланий здоровья всем и чтобы пандемия закончилась.
Наталья Медведкова
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По ее словам, на 1 декабря почта Деда Мороза получила более 3,8 миллиона писем. «Сейчас мы получаем от 900 до 3 тысяч писем в день, обычно основной поток идет ближе к концу декабря», — сказала собеседница агентства. На почте Деда Мороза замечают, что в этом году практически в два раза выросло число заказных писем, люди хотят точно знать, что их послание дошло.

«Чаще всего просят телефоны, конструкторы LEGO и куклы LOL, также популярна крупная техника: синтезаторы, велосипеды, гироскутеры, недавно к желаемым подаркам прибавились пижамы кигуруми и акула из IKEA», — сказала Медведкова.

Взрослые, по наблюдению почтовой службы Деда Мороза, примерно в пропорции 50 на 50 пишут о материальных и нематериальных желаниях. Из желаемых благ, добавляет руководитель почты, традиционно просят квартиры, машины и уже чуть меньше путешествия.

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