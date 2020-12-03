11:24 (мск), источник: Аргументы и факты
Бывает ли аллергия на елку?
Перед Новым годом многие озадачиваются покупкой праздничного дерева домой. Но иногда такое приобретение несет за собой неприятные сюрпризы, например, аллергию.
Новогодняя ель — традиционный символ праздника. Представить без нее встречу смены годов просто невозможно. Однако бывает и так, что
Отвечает
— Да, конечно, аллергия может быть. Так, например, причина может крыться под корой — под ней нередко образуется до 50 видов разнообразной плесени. Причем даже не на все них проверяют в аллергопанелях — в исследованиях смотрят обычно около 5 вариантов. Также причина аллергореакции моет крыться в эфирных маслах, которые при попадании елки в тепло начинают активно выделяться. Кроме того, негативным воздействием могут отличаться и аллергены, которые скопились на елке во время ее хранения. Например, она лежала в помещении в пыли, или рядом было очень много кошек, собак
Аллергия может быть истинной или неистинной. В первом случае реакция развивается
Зависимость эта формируется, в частности от того, насколько богата эфирными маслами смола. Астматики больше реагируют на те ели, у которых запах сильнее, а значит, и эфирных масел в смоле больше.
Чтобы минимизировать риски при желании иметь дома натуральную елку, следует выбирать дерево в надежных местах, обязательно нужно смотреть на ствол — он должен быть хороший, плотный, свежий, у него не должна отходить кора. Стоит понимать, что та плесень, которая может жить под корой, часто приводит к тяжелым реакциям, особенно со стороны астматиков и аллергиков, у которых есть дыхательные проявления.