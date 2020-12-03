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11:24 (мск), источник: Аргументы и факты

Бывает ли аллергия на елку?

Перед Новым годом многие озадачиваются покупкой праздничного дерева домой. Но иногда такое приобретение несет за собой неприятные сюрпризы, например, аллергию.

Источник: Erdenebayar/СС0

​Новогодняя ель — традиционный символ праздника. Представить без нее встречу смены годов просто невозможно. Однако бывает и так, что кто-то, установив праздничное дерево, вдруг начинает чувствовать себя нехорошо. Может ли быть аллергия на елку?

Отвечает врач-иммунолог Анна Шуляева:

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— Да, конечно, аллергия может быть. Так, например, причина может крыться под корой — под ней нередко образуется до 50 видов разнообразной плесени. Причем даже не на все них проверяют в аллергопанелях — в исследованиях смотрят обычно около 5 вариантов. Также причина аллергореакции моет крыться в эфирных маслах, которые при попадании елки в тепло начинают активно выделяться. Кроме того, негативным воздействием могут отличаться и аллергены, которые скопились на елке во время ее хранения. Например, она лежала в помещении в пыли, или рядом было очень много кошек, собак и т. д. Шерсть и пыль на ней легко могут приводить у склонных к этому людей к реакциям. Также проблема может скрываться и в химикатах, которыми елку обрабатывают для хранения.

Аллергия может быть истинной или неистинной. В первом случае реакция развивается из-за нарушения работы иммунной системы, во втором в процессе возникновения реакции не участвуют антитела, а активные вещества выбрасываются в организм при непосредственном воздействии антигенов на клетки. Также следует внимательно разбираться, на что именно из всего из перечисленного она развилась. Так, например, бывает, что разные хвойные деревья выделят разные смолы, и очень часто бывает, что на смолу одного из хвойных представителей аллергия есть, а на смолу других нет.

Зависимость эта формируется, в частности от того, насколько богата эфирными маслами смола. Астматики больше реагируют на те ели, у которых запах сильнее, а значит, и эфирных масел в смоле больше.

Чтобы минимизировать риски при желании иметь дома натуральную елку, следует выбирать дерево в надежных местах, обязательно нужно смотреть на ствол — он должен быть хороший, плотный, свежий, у него не должна отходить кора. Стоит понимать, что та плесень, которая может жить под корой, часто приводит к тяжелым реакциям, особенно со стороны астматиков и аллергиков, у которых есть дыхательные проявления.

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