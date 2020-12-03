Эксперт объяснил, от чего зависит снижение числа новых случаев COVID-19

«Однозначно сказать, когда это будет, я не берусь. По Москве мэр Собянин заявлял, что уже около 50 процентов — иммунная прослойка. То есть, есть вероятность того, что в скором времени будет достигнуто какое-то процентное соотношение, которое позволит контролировать эпидемию. Но опять же, стакан наполовину полон», — сказал Вознесенский РИА Новости.
Достаточным, как отметил инфекционист, по разным подсчетам является показатель от 60 процентов и выше. При этом он напомнил, что дифтерию в 1990-х удалось остановить только при показателе выше 95 процентов.
За сутки в 85 российских регионах выявили рекордные 28 145 новых случаев заражения коронавирусом. До этого пять дней подряд не превышалась отметка в 27 тысяч.
Мэр столицы Сергей Собянин ранее говорил, что примерно половина населения Москвы обладает иммунитетом к COVID-19. При этом он отметил, что нет гарантий того, что обладатели антител не заразятся повторно, поэтому особо важна вакцинация.
По словам президента России Владимира Путина, представители групп риска — врачи, педагоги, пожилые россияне и страдающие хроническими заболеваниями — начнут получать вакцину уже на следующей неделе.