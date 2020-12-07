5 мифов о лотереях

Миф 1: Лотерея — это частники, они обманывают
Мимо! В России нет частных лотерей, они запрещены законом. С 2014 года единственным организатором лотерей в стране является государство, а именно Министерство спорта РФ и Министерство финансов РФ.
Ведомства гарантируют честность и прозрачность проводимых лотерей и также обязательные выплаты всем победителям. А главная цель проведения лотерей — это финансирование программ по развитию физической культуры и спорта в России.
Миф 2: Выигрышные комбинации известны заранее, а результаты можно подтасовать
Лотерейные розыгрыши устроены таким образом, что ни человек, ни специальная программа не могут заранее просчитать, какие числа выпадут.
Всего есть три способа получения выигрышных комбинаций.
Мешок с бочонками. Его используют в известной лотерее — «Русском лото». Ведущий по одному достает бочонки с номерами из мешка, который сшит из плотной непрозрачной ткани. Сами розыгрыши проводят в студии в присутствии зрителей и тиражной комиссии, которая следит за происходящим.
Ещё один способ — лототрон. Это, наверное, самый популярный способ получения выигрышных комбинаций. Шары в лототроне перемешиваются под воздействием воздушного потока, затем открывается заслонка, и шарик попадает в приёмный лоток. Из выпавших шаров с номерами и формируется выигрышная комбинация. Человек никак не участвует в процессе и не может на него повлиять.
И наконец, генератор случайных чисел (ГСЧ). Это специально разработанное устройство, которое выдает случайный поток чисел. Они формируют выигрышную комбинацию. Человек в этом процессе также не участвует.
Миф 3: Чем меньше участников, тем выше шанс выиграть суперприз
Некоторые ошибочно думают, что шансы выиграть суперприз выше, если в розыгрыше участвует меньше людей. На самом же деле все ровно наоборот.
Все дело в теории вероятностей. В лотереях есть определенное количество возможных комбинаций.
Например, 100 тысяч. Это значит, что шанс выиграть суперприз в такой лотерее составляет 1 к 100 тысячам. А чем больше билетов с разными комбинациями куплено на конкретный тираж, тем выше вероятность того, что кто-то угадает выигрышную.
Миф 4: Дважды выиграть крупный приз невозможно
Да, и это тоже чистой воды выдумка, ведь практика показывает обратное. Так, Владимир Атаманенко из Санкт-Петербурга в 2018 году дважды выиграл в «Русское лото». В первый раз он выиграл автомобиль и забрал приз деньгами (900 000 рублей). А во второй раз Владимир стал обладателем дачного участка и тоже забрал денежный эквивалент своего выигрыша (500 000 рублей).
А Вадим Шаповаленко из Майкопа дважды выиграл суперпризы, причем в разных лотереях. Сначала он выиграл 5 746 656 рублей в «Гослото «5 из 36». Эту сумму он потратил на квартиру неподалеку от моря, в Краснодарском крае. А потом Вадим еще раз выиграл, но уже в лотерее «Дуэль». Выигранные 1 736 090 рублей он планировал вложить в развитие бизнеса — у них с женой клуб путешественников.
Миф 5: Деньги быстро пришли — быстро ушли
Ещё один миф связан с тем, что, выиграв крупную сумму, человек тратит все впустую.
Конечно, пребывая в эйфории от большого выигрыша, можно сделать кучу глупостей, но истории победителей доказывают, что к тратам можно подойти рационально.
Косметолог с Дальнего Востока Ольга Устинова выиграла 94 миллиона рублей в 2015 году. Благодаря выигрышу она смогла воплотить мечту — открыла косметологический кабинет. «Раньше у меня не было возможности вкладывать много средств в образование, а теперь я активно занимаюсь саморазвитием. Уже закончила курсы повышения квалификации, изучила новые техники», — рассказывает победительница.
Ещё Ольга купила квартиру в Подмосковье и переехала туда с супругом, приобрела загородный дом, обеспечила родственников жильем, а теперь мечтает дать своим детям хорошее образование. К слову, девушка никогда не участвовала в лотереях, а счастливый билет купила случайно: у продавца в киоске не было сдачи, и ей предложили взять лотерейный билет.
Ильнур Ярмухаметов из Свердловской области два года назад выиграл в лотерею квартиру, но выигрыш — 2,5 миллиона рублей — забрал деньгами. На эти деньги открыл свой стоматологический кабинет. По профессии Ильнур — зубной техник:
Всегда хотел открыть стоматологию. Благодаря выигрышу мечта стала реальностью.
Кстати, выигрышный билет «Русского лото» жене Ильнура подарила его мама на 8 Марта. Так что никогда не знаешь, где вас поджидает удача.