11:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бабушка из Индонезии выглядит на 18 лет и ведет популярный блог (фото)
Она танцует на камеру, снимается в рекламе и показывает своего внука.
Пушпа Деви из Джакарты является одним из самых популярных
Пушпа публикует в соцсетях видео своих тренировок и танцев, модные съемки для брендов, советы по питанию, моде и стилю жизни, а также часто показывает подписчикам своего супруга, взрослых сыновей и маленького внука. Дело в том, что юной блогерше на самом деле уже 53 года, и этот факт она ничуть не скрывает.
Пушпа очень гордится своей внешностью и отмечает, что ей льстят комплименты и флирт со стороны молодых парней. Но одним из главных своих секретов молодости, женщина называет любовь и счастье в семье. Со своим супругом она живет в браке вот уже 26 лет, и
Пушпа уверяет, что не делает ничего особенного для сохранения молодости. Она пьет много воды, ест полезную пищу и регулярно занимается в спортзале, считая движения и спорт — главными составляющими хорошего здоровья.
Екатерина Гура