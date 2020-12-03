Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Незамеченный прорыв российской космонавтики Российская космонавтика не так отстала и безнадежна, как нас в этом убеждают СМИ и Интернет
Фоторепортажи
1795 лет со дня рождения Майи Плисецкой
10Прощание с Арменом Джигарханяном
11:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бабушка из Индонезии выглядит на 18 лет и ведет популярный блог (фото)

Она танцует на камеру, снимается в рекламе и показывает своего внука.

Пушпа Деви из Джакарты является одним из самых популярных лайфстайл-блогеров в стране — в Instagram за ней следят более 470 тысяч человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Пушпа публикует в соцсетях видео своих тренировок и танцев, модные съемки для брендов, советы по питанию, моде и стилю жизни, а также часто показывает подписчикам своего супруга, взрослых сыновей и маленького внука. Дело в том, что юной блогерше на самом деле уже 53 года, и этот факт она ничуть не скрывает.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Пушпа очень гордится своей внешностью и отмечает, что ей льстят комплименты и флирт со стороны молодых парней. Но одним из главных своих секретов молодости, женщина называет любовь и счастье в семье. Со своим супругом она живет в браке вот уже 26 лет, и по-прежнему регулярно признается ему в любви, пишет World of Buzz.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Пушпа уверяет, что не делает ничего особенного для сохранения молодости. Она пьет много воды, ест полезную пищу и регулярно занимается в спортзале, считая движения и спорт — главными составляющими хорошего здоровья.

Екатерина Гура

Читайте также
Правительство утвердило отставку Чубайса с поста главы «Роснано»
В России впервые выявили более 28 тысяч случаев COVID за сутки
Глава Минюста заявил об объявлении юридической войны России
Потерпевший по делу Кокорина и Мамаева подал миллионный иск
В США родился ребенок из 27-летнего замороженного эмбриона
Кто может рассчитывать на доплаты к Новому году
Власти Таиланда планируют отказаться от массового туризма
Hi-Tech
Как выглядит «заброшенный Сахалин» (фото) Что происходит в одном из самых восточных регионов России
Авто
Новый кроссовер Mazda CX-30 – состоялась презентация Компания Mazdа выводит на российский рынок стильную новинку
Кино
Билан и Муцениеце играют мужа и жену в новом фильме: первые фото Звезды поделились снимками, сделанными во время работы над лентой «Аптека счастья»
Новости партнеров
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Все мужчины теряли рассудок от этой актрисы. Какой она стала сейчас
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Gnezdo.ru
Еще помните? Почему актер прожил всю жизнь один
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Реакция Романовской на смерть Джигарханяна удивила
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь