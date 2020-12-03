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12:22 (мск), источник: РИА Новости

Астрономы зафиксировали около тысячи загадочных круглых объектов

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Астрономы, работающие на австралийском комплексе радиотелескопов ASKAP сообщили о том, что они обнаружили в космосе странные круги радиоизлучения. По своим характеристикам они не вписываются ни в один из известных типов объектов.

ORC (Odd Radio Circles) - "странные радиокруги", обнаруженные телескопом ASKAP | Источник: Ray P. Norris et al., 2020

Результаты исследования подготовлены для публикации в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia и доступны на сайте arXiv.org.

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В конце 2019 года австралийский комплекс радиотелескопов ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder) — один из самых чувствительных в мире — обнаружил три странных круговых объекта, когда собирал данные для составления Эволюционной карты Вселенной (EMU).

Круги радиоизлучения висели в небе как космические дымовие кольца. Астрономы назвали их «странными радиокругами», или «орками» (ORC — Odd Radio Circles).

Сначала ученые думали, что это артефакты, вызванные ошибками при программной обработке, но вскоре реальность орков подтвердили и другие радиотелескопы. Ничего подобного астрономы раньше не находили. Объекты видны только в радиоволнах и не обнаруживаются в рентгеновском, оптическом или инфракрасном диапазонах.

Исследователи из проекта EMU проверили весь объем данных ASKAP и нашли еще множество радиокругов. По оценкам авторов, в небе находятся около тысячи ORC.

Пока ученые только делают предположения о возможном происхождении загадочных объектов. Неизвестно даже на каком расстоянии от Земли они находятся — в нашей Галактике или далеко во Вселенной. Соответственно, неизвестен и их размер — возможно, они имеют несколько световых лет в поперечнике, а возможно, — миллионы лет.

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В своей статье авторы перечисляют то, чем точно не могут быть странные радиокруги. По мнению исследователей, это не остатки сверхновой — они расположены вдали от большинства звезд Млечного Пути, и их слишком много.

Это не области звездообразования, так как рядом нет никаких галактик.

Вряд ли это «лепестки» радигалактик, созданные струями электронов, вырывающимися из окрестностей сверхмассивной черной дыры — орки отчетливо круглые, в отличие от запутанных облаков радиогалактик.

Не похожи они и на кольца Эйнштейна, в которых радиоволны из далекой галактики изгибаются в круг под действием гравитационного поля скопления галактик, — радиокруги слишком симметричны и у них нет кластера в центре.

Сейчас ученые ищут по всему миру радиотелескопы, которые смогли бы продолжить наблюдения за странными радиокругами, чтобы в конечном итоге найти ответ на вопрос об их происхождении.

«Это непростая работа, потому что сигналы от ORC очень слабые и их трудно найти. Наша команда проводит мозговой штурм, надеясь на момент эврики, когда у кого-то из нас или, возможно, у кого-то еще внезапно появится вспышка озарения, которая решит загадку, — сказал в интервью изданию The Conversation первый автор статьи, профессор Университета Западного Сиднея Рэй Норрис (Ray Norris). — Для нас это захватывающее время. Большинство астрономических исследований направлено на уточнение наших знаний о Вселенной или проверку теорий. Очень редко нам приходится наткнуться на новый тип объекта, которого никто раньше не видел, и попытаться выяснить, что это такое».

В качестве рабочей версии ученые предполагают, что странные радиокруги — это ударные волны от взрывов в далеких галактиках, быстрых радиовсплесков или столкновений нейтронной звезды и черной дыры.

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