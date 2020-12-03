Инфекционист назвал фактор снижения заболеваемости COVID-19

«[Ожидать снижения новых случаев коронавируса] можно либо с вакцинацией, либо когда коллективный иммунитет будет достаточным для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение цепочки заболеваний», — цитирует его «РИА Новости».
По мнению инфекциониста, в Москве в скором времени будет достигнут тот уровень иммунной прослойки, который позволит взять под контроль заболеваемость, в крупных городах этот показатель уже выше, чем в мелких поселениях.
При этом достаточным, как отметил Вознесенский, считается показатель от 60% и выше. Однако врач обратил внимание на то, что вспышку дифтерии в 1990-х удалось остановить только при иммунной прослойке выше 95%.
«В крупных городах иммунная прослойка выше, чем в мелких поселениях. Поэтому однозначно сказать, когда это будет, я не берусь. По Москве мэр (Сергей) Собянин заявлял, что уже около 50% — иммунная прослойка, то есть существует вероятность того, что в скором времени будет достигнуто какое-то процентное соотношение, которое позволит контролировать эпидемию. Но, опять же, стакан наполовину полон», — добавил Вознесенский.
30 ноября представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что у россиян начал появляться иммунитет к коронавирусу, но он пока недостаточен, чтобы остановить распространение инфекции.
В свою очередь вирусолог Михаил Щелканов предположил, что эпидемию коронавируса в России можно считать завершенной, если число заболевших в стране не будет превышать 0,5% от населения.