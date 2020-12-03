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12:45 (мск), источник: Известия

Инфекционист назвал фактор снижения заболеваемости COVID-19

Снижение прироста случаев коронавирусной инфекции зависит от коллективного иммунитета, заявил в четверг, 3 декабря, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

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Источник: Известия

«[Ожидать снижения новых случаев коронавируса] можно либо с вакцинацией, либо когда коллективный иммунитет будет достаточным для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение цепочки заболеваний», — цитирует его «РИА Новости».

По мнению инфекциониста, в Москве в скором времени будет достигнут тот уровень иммунной прослойки, который позволит взять под контроль заболеваемость, в крупных городах этот показатель уже выше, чем в мелких поселениях.

При этом достаточным, как отметил Вознесенский, считается показатель от 60% и выше. Однако врач обратил внимание на то, что вспышку дифтерии в 1990-х удалось остановить только при иммунной прослойке выше 95%.
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«В крупных городах иммунная прослойка выше, чем в мелких поселениях. Поэтому однозначно сказать, когда это будет, я не берусь. По Москве мэр (Сергей) Собянин заявлял, что уже около 50% — иммунная прослойка, то есть существует вероятность того, что в скором времени будет достигнуто какое-то процентное соотношение, которое позволит контролировать эпидемию. Но, опять же, стакан наполовину полон», — добавил Вознесенский.

30 ноября представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что у россиян начал появляться иммунитет к коронавирусу, но он пока недостаточен, чтобы остановить распространение инфекции.

В свою очередь вирусолог Михаил Щелканов предположил, что эпидемию коронавируса в России можно считать завершенной, если число заболевших в стране не будет превышать 0,5% от населения.

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