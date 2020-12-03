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12:56 (мск), источник: ТАСС Наука

Ученые выяснили, зачем люди в разговоре повторяют имена

Это нужно, чтобы придать словам дополнительный смысл.

Источник: pasja1000/СС0

ТАСС, 3 декабря. Ученые выяснили, что во время разговора люди повторяют имена собственные, чтобы придать им дополнительный смысл. Таким образом говорящий подтверждает достоверность информации и объясняет какие-либо факты о носителе имени. Об этом пишет пресс-служба Российского научного фонда (РНФ) со ссылкой на статью в научном журнале Language & Communication.

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В европейской традиции имена собственные, например, Иванов, Петров, Сидоров, не имеют языкового значения. Их не указывают в толковых словарях, потому что они указывают на своего обладателя напрямую, но не описывают его свойства. Лингвисты из Санкт-Петербургского государственного университета и Мадридского университета Комплутенсе изучили еще один класс употреблений, когда имена получают новое значение. Это тавтологии с именами собственными, как, например, «Черчилль есть Черчилль» или «Эйнштейн — это Эйнштейн».

«В некоторых языках, например, индейских племен Южной Америки, в качестве показателей достоверности информации используются специальные языковые элементы, называемые эвиденциальными маркерами. В языках, где их нет, например русском, английском или испанском, эту роль могут исполнять повторы. Они также используются в качестве объяснений, например, оправдания определенных поступков носителя имени. Кроме того, их часто применяют как самый сильный, решающий аргумент в конце фрагмента текста», — прокомментировала Елена Вилинбахова, доцент Санкт-Петербургского государственного университета и руководитель исследования.

В ходе исследования ученые выяснили, что, несмотря на глубокую изученность, с одной стороны, повторов, а, с другой стороны, имен собственных, пересечение этих двух областей исследовано крайне слабо, хотя люди активно их используют.
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Так, в случае обсуждения знаменитостей такой прием используется в разговоре о личной и творческой жизни человека, когда сначала указывается просто имя, а при следующем упоминании имеются в виду его достижения. Например, Игнаций Падеревский был знаменитым пианистом и одновременно государственным деятелем. Люди, знавшие его только в одной профессиональной области, в спорах друг с другом удивлялись, когда приходили к выводу, что «Падеревский действительно Падеревский», имея в виду, что «тот самый Падеревский, знаменитый пианист, является также и политиком», или наоборот.

«По нашим данным, наиболее распространенная роль тавтологий в текстах — это показатель достоверности информации. Если тавтология используется до или сразу после некоторого суждения, говорящего о носителе имени, то это суждение получает статус общеизвестной истины, поскольку тавтология всегда истинна по определению», — сказала Вилинбахова.

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