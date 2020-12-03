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13:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Семья из Австралии обнаружила на своей рождественской ели коалу

Животное забралось к ним в дом и попробовало съесть искусственную хвою.

Неожиданного гостя обнаружила в своем доме семья Маккормик из Аделаиды. Супруги отправились по делам на несколько часов, а когда вернулись, то обнаружили в комнате живую коалу, мирно сидевшую на их рождественской ели.

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По словам дочери Маккормиков Тайлы, которая сняла короткий ролик с незваным гостем, коала запуталась в гирлянде и пыталась жевать искусственную елку.

Отойдя от первого шока, супруги позвонили в местную организацию, которая занимается спасением коал. Прибывшие на место специалисты определили, что это самочка трех-четырех лет. Ей дали временное имя Дафна, сняли с дерева и выпустили на волю, пишет The Guardian.

Сотрудники организации отметили, что коалы очень любопытные животные, и, по всей видимости, эту самку привлекла в дом именно огромная рождественская ель.

Екатерина Гура

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