13:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Семья из Австралии обнаружила на своей рождественской ели коалу
Животное забралось к ним в дом и попробовало съесть искусственную хвою.
Неожиданного гостя обнаружила в своем доме семья Маккормик из Аделаиды. Супруги отправились по делам на несколько часов, а когда вернулись, то обнаружили в комнате живую коалу, мирно сидевшую на их рождественской ели.
По словам дочери Маккормиков Тайлы, которая сняла короткий ролик с незваным гостем, коала запуталась в гирлянде и пыталась жевать искусственную елку.
Отойдя от первого шока, супруги позвонили в местную организацию, которая занимается спасением коал. Прибывшие на место специалисты определили, что это самочка
Сотрудники организации отметили, что коалы очень любопытные животные, и, по всей видимости, эту самку привлекла в дом именно огромная рождественская ель.
Екатерина Гура