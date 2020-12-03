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14:27 (мск), источник: Ведомости

ОНФ обратился в Генпрокуратуру из-за фальшивых справок об отсутствии COVID-19

Общероссийский народный фронт (ОНФ) попросил Генпрокуратуру взять на особый контроль проблему продажи фальшивых справок об отсутствии коронавируса, сообщила пресс-служба организации.

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Источник: РИА "Новости"

«По всем выявленным случаям Народный фронт направил обращения в региональные прокуратуры, чтобы пресечь работу подобных организаций, а также обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой взять эту тему на особый контроль», — говорится в сообщении.

ОНФ провел интернет-мониторинг и пришел к выводу, что справки об отсутствии коронавируса без сдачи анализа можно приобрести в 20 российских регионах, в том числе в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

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В случае отсутствия возможности купить справку в своем регионе покупатель может заказать ее доставку.

Фальшивые справки в основном пользуются популярностью у желающих выехать за границу, трудоустроиться, выйти на работу после самоизоляции или оформиться в клинику на стационарное лечение, рассказали в народном фронте.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупреждала, что использование услуг компаний, предлагающих купить справки и результаты тестов на коронавирус для поездок в Европу, может привести к «реальным проблемам» с законом. Несмотря на действующие запреты, граждане делятся в социальных сетях своим опытом поездок в европейские страны с использованием такого метода, отметили в АТОР.

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