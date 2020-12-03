ОНФ обратился в Генпрокуратуру из-за фальшивых справок об отсутствии COVID-19

«По всем выявленным случаям Народный фронт направил обращения в региональные прокуратуры, чтобы пресечь работу подобных организаций, а также обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой взять эту тему на особый контроль», — говорится в сообщении.
ОНФ провел интернет-мониторинг и пришел к выводу, что справки об отсутствии коронавируса без сдачи анализа можно приобрести в 20 российских регионах, в том числе в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
В случае отсутствия возможности купить справку в своем регионе покупатель может заказать ее доставку.
Фальшивые справки в основном пользуются популярностью у желающих выехать за границу, трудоустроиться, выйти на работу после самоизоляции или оформиться в клинику на стационарное лечение, рассказали в народном фронте.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупреждала, что использование услуг компаний, предлагающих купить справки и результаты тестов на коронавирус для поездок в Европу, может привести к «реальным проблемам» с законом. Несмотря на действующие запреты, граждане делятся в социальных сетях своим опытом поездок в европейские страны с использованием такого метода, отметили в АТОР.