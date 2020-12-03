14:50 (мск), источник: Интерфакс
Ученые сочли, что вакцина БЦЖ помогает в борьбе с коронавирусом
Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU — Ученые
«Анализ этих данных показал: распространение новой коронавирусной инфекции происходит медленнее там, где велик процент вакцинированных от туберкулеза вакциной БЦЖ, а сама эта прививка, сделанная в раннем детстве, меняет иммунную систему таким образом, что новая коронавирусная инфекция протекает менее тяжело», — говорится в сообщении.
Согласно проанализированным данным, смертность от COVID-19 оказалась ниже в тех странах, где работали ранее или продолжаются и сегодня национальные программы иммунизации вакциной, особенно если практиковались ревакцинации: в Восточной Европе, Финляндии, Китае, Японии, Корее, Средней и Южной Азии, Африке, в ряде стран, входивших в СССР.
Значительно выше показатель смертности там, где массовая
По словам авторов статьи, вакцина БЦЖ активирует местный иммунный ответ на слизистых оболочках. Именно через них распространяется вызванное SARS-CoV-2 острое респираторное заболевание. Вакцина БЦЖ запускает тренированный иммунитет, который активирует моноциты (крупные лейкоциты), макрофаги и натуральные киллеры — клетки, мобилизующие неспецифические защитные силы организма. Также вырабатываемые после вакцинации БЦЖ
Обзор опубликован в научном журнале Juvenis scientia. Авторами статьи, созданной под руководством заместителя руководителя лаборатории мозаики аутоиммунитета, заведующего кафедрой патологии СПбГУ Леонида Чурилова, стали студентка вуза,
«Есть основания полагать, что у взрослых и пожилых людей, не привитых в раннем детстве, эффект от позднего введения вакцины будет существенно меньше. В то же время имеются работы исследователей из Нидерландов, где в детстве не проводят вакцинацию БЦЖ, указывающие, что ее введение взрослым не ухудшает, а, возможно, несколько облегчает течение болезни при инфицировании новым коронавирусом», — отметил Чурилов.
Еще весной ученые всего мира активно обсуждали, есть ли связь между вакцинацией от туберкулеза в раннем детстве и легким течением новой коронавирусной инфекции, но не делали уверенных заключений.
БЦЖ (Бацилла Кальмета — Герена, фр. Bacillus