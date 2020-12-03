Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Женщина поселила дома 480 кошек и 12 собак Началось все в 2008 году, когда сын подарил Мариам персидского котенка
Фоторепортажи
1795 лет со дня рождения Майи Плисецкой
18Скончалась президент Пушкинского музея Ирина Антонова
16:00 (мск), источник: РИА Новости

Путин оценил ситуацию с реализацией прав инвалидов

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Гарантии прав инвалидов, закрепленные теперь в конституции, необходимо реализовывать в тесном контакте с общественными объединениями, эти положения о социальной защите людей с инвалидностью основаны на полном и равном осуществлении их прав и недопустимости дискриминации, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА Новости
Новость
В России запустили сайт с информацией о найме людей с инвалидностью

«Я напомню, принятые летом этого года на всероссийском голосовании поправки в конституцию Российской Федерации закрепили, в том числе, положения, посвященные социальной защите инвалидов, основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, недопустимости какой бы то ни было дискриминации», — заявил Путин в ходе встречи с представителями общественных организаций инвалидов в четверг.

Как отметил президент, он считает крайне важным то, что инициаторами этой поправки, как и многих других изменений в основной закон, стали именно представители общественных организаций.

Предложение провести сегодняшнюю встречу также прозвучало в ходе общения с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию, упомянул он.

«Убежден, что именно так — в прямом, открытом диалоге с представителями гражданского общества, вообще с людьми и появляются самые верные, выверенные и эффективные решения. И именно так — в тесном взаимодействии с общественными объединениями людей с инвалидностью — необходимо и реализовывать гарантии, закрепленные теперь в конституции», — подчеркнул Путин.

Путин потребовал следить за нуждами инвалидов
Во время загрузки произошла ошибка.
16:08 (мск)© Ньюстюб
 Названы причины смерти актрисы Нины Ивановой
Россиянам разъяснили порядок выплаты пенсий за декабрь и январь
Кремль назвал отставку Чубайса естественной ротацией
Нарышкин раскрыл истинный итог работы в США разведчика Абеля
Глава Минюста заявил об объявлении юридической войны России
Шайба Овечкина признана лучшей в XXI веке
Ученые сочли, что вакцина БЦЖ помогает в борьбе с COVID-19
Грязная сверху донизу: почему не удается очистить Волгу
Здоровье
У ношения масок нашлись негативные последствия Из-за масок людям трудно слышать, понимать и в целом общаться друг с другом.
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
хорошие новости 241
Раннее приучение к горшку. 219
Что у Вас сегодня на завтрак, обед, ужин и ночной дожор? 191
С наступающим... 163
Леди
Наташа Королева в меховой накидке взволновала фанатов Артистка выбирает наряд к Новому году
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь