Путин оценил ситуацию с реализацией прав инвалидов

«Я напомню, принятые летом этого года на всероссийском голосовании поправки в конституцию Российской Федерации закрепили, в том числе, положения, посвященные социальной защите инвалидов, основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, недопустимости какой бы то ни было дискриминации», — заявил Путин в ходе встречи с представителями общественных организаций инвалидов в четверг.
Как отметил президент, он считает крайне важным то, что инициаторами этой поправки, как и многих других изменений в основной закон, стали именно представители общественных организаций.
Предложение провести сегодняшнюю встречу также прозвучало в ходе общения с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию, упомянул он.
«Убежден, что именно так — в прямом, открытом диалоге с представителями гражданского общества, вообще с людьми и появляются самые верные, выверенные и эффективные решения. И именно так — в тесном взаимодействии с общественными объединениями людей с инвалидностью — необходимо и реализовывать гарантии, закрепленные теперь в конституции», — подчеркнул Путин.