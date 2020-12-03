Раскрыто происхождение загадочного объекта на орбите Земли

Согласно данным, полученным с помощью инфракрасного телескопа на Гавайях объект является ракетным ускорителем верхней ступени американской ракеты «Центавр», запущенной в 1966 году в рамках провалившейся миссии по высадке на Луну.
«Мы попытались получить спектральные данные от другого ракетного ускорителя “Центавра”, который много лет находился на околоземной орбите, чтобы затем выяснить, соответствует ли он спектру неизвестного объекта», — объяснил планетолог Вишну Редди.
Загадочный объект, получивший название 2020 SO, был обнаружен астрономами в сентябре, когда он вышел на околоземную орбиту и приблизился к планете на расстояние чуть более 50,4 тысячи километров. Обломок будет оставаться в сфере гравитационного доминирования Земли, пока не выйдет на новую вокруг Солнца в марте 2021 года, прогнозируют эксперты.