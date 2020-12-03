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17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Семья из Италии обнаружила тайную комнату под лестницей в новом доме

Внутри они нашли дорогое вино и старую ценную книгу.

Пользователь Reddit в начале декабря опубликовал на ресурсе занимательный пост. Он рассказал, что его родители купили новый дом и во время ремонта обнаружили под лестницей вход в секретную комнату, о существовании которой никто не подозревал. Автор дополнил свой рассказ двумя снимками.

Пост быстро стал вирусным и разлетелся по соцсетям. Интерес к находке был настолько велик, что спустя время автору пришлось делать новый пост о том, что его семья нашла в потайной комнате, пишет Daily Star.

Оказалось, что, помимо разного хлама, в помещении размером около 18,5 квадратных метров было и несколько довольно ценных вещей.

В частности, семья обнаружила там десять бутылок дорогого марочного вина 1960−70-х годов. Кроме того, там было множество различного антиквариата и одна книга 1706 года, посвященная «чудесам Новой Испании» (она представляет собой описание растений и животных испанских колоний в Центральной Америке).

Екатерина Гура

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