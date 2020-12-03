Модуль китайской станции с лунным грунтом возвращается на Землю

«3 декабря в 23:10 по пекинскому времени (18:10 мск.— “Ъ”) двигатель 3000N модуля для взлета “Чанъэ-5”, проработав около 6 минут, успешно вывел аппарат с образцами грунта на заданную лунную орбиту», — говорится в сообщении.
24 ноября Китай запустил аппарат «Чанъэ-5», 1 декабря он приземлился на видимой стороне Луне. В течение двух суток он собирал лунный грунт, после он был помещен в специальный отсек модуля для взлета. На Землю должно быть доставлено около 2 кг реголита. Китай станет третьей страной после США и СССР, кому удалось осуществить подобную миссию. Возвращение на Землю ожидается 16 или 17 декабря в районе хошуна Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия.