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21:49 (мск), источник: ТАСС

В Англии отменят карантин при въезде в страну для бизнесменов, артистов и журналистов

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Великобритании отменят требование для соблюдения обязательного 14-дневного карантина при въезде в Англию из-за рубежа для определенной категории бизнесменов, некоторых спортсменов, членов съемочных бригад и журналистов. Об этом сообщил в четверг в Twitter британский министр транспорта Грант Шэппс.

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Источник: AP 2020

«Начиная с 4:00 (7:00 мск — прим. ТАСС) субботы, 5 декабря, особо ценным путешествующим бизнесменам более не придется самоизолироваться, если они возвращаются в Англию из страны, не включенной в список государств, с которым установлены транспортные коридоры. Это позволит осуществлять больше поездок для поддержания экономики и рабочих мест», — написал министр, добавив, что исключения будут предоставляться «при выполнении определенных условий».

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«Определенные деятели искусства, сотрудники телевизионных съемочных групп, журналисты и элитные спортсмены, с которыми недавно были заключены контракты, будут также освобождены [от необходимости соблюдать карантин], при условии соответствия определенным критериям», — добавил Шэппс, пообещав, что все правила вскоре будут опубликованы на сайте правительственной информации.

Изначально транспортные коридоры связывали Великобританию примерно с 50 странами и территориями: прибывающие оттуда лица не должны самоизолироваться на 14 дней. Из списка послаблений, в который первоначально попали почти все государства Евросоюза, затем было исключено большинство стран. Среди них оказались Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Польша, Португалия (за исключением Азорских островов и Мадейры), Кипр, Словакия, Словения, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Эстония и еще несколько стран.

В отношении таких государств, как Россия, Иран, Китай и США, исключения еще не делались: прибывающим оттуда людям британское руководство под угрозой штрафа предписывает провести две недели на карантине. Ранее власти объявили, что с 15 декабря досрочно прекратить карантин смогут все прибывающие люди при условии, если после пяти дней самоизоляции они сдадут тест на коронавирус, и он окажется отрицательным.

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