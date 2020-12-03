Попова заявила о снижении темпов прироста новых случаев COVID-19

«Ситуация (с COVID-19 ред.), безусловно, напряженная, это очевидно. Мы хоть не намного, но все-таки прирастаем. Темпы прироста снижаются, но общее количество ежедневно регистрируемых случаев достаточно большое», — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».
Попова подчеркнула, что по данным эпидрасследований Роспотребнадзора, больше всего заражаются люди трудоспособного возраста.
«Люди от 29 до 64 лет достаточно большое количество заражений на рабочем месте, в офисах, и потом они приносят это домой, и распространение в домашних очагах», — добавила Попова.