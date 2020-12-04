05:52 (мск), источник: m24.ru
В Италии мужчина после ссоры с женой прошел 450 километров
Житель города Комо в Италии шел, не останавливаясь, неделю после ссоры с женой. Об этом сообщает издание il Resto del Carlino.
Полицейские остановили мужчину в провинции
Выяснилось, что в среднем гражданин проходил около 60 километров в день, а пищу и воду ему давали встречные люди.
Супруга беспокоилась за мужа и ранее уже успела заявить в полицию о его исчезновении. Затем она приехала в Фано, чтобы забрать супруга и оплатить штраф за нарушение комендантского часа.