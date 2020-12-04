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05:52 (мск), источник: m24.ru

В Италии мужчина после ссоры с женой прошел 450 километров

Житель города Комо в Италии шел, не останавливаясь, неделю после ссоры с женой. Об этом сообщает издание il Resto del Carlino.

Полицейские остановили мужчину в провинции Пезаро-Урбино на автодороге вдоль побережья Адриатического моря. 49-летний гражданин рассказал сотрудникам полиции, что шел 450 километров, чтобы выпустить пар после конфликта дома. Мужчина хотел дойти до Сан-Джованни-Ротондо.

Выяснилось, что в среднем гражданин проходил около 60 километров в день, а пищу и воду ему давали встречные люди.

Супруга беспокоилась за мужа и ранее уже успела заявить в полицию о его исчезновении. Затем она приехала в Фано, чтобы забрать супруга и оплатить штраф за нарушение комендантского часа.

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