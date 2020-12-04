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13:04 (мск), источник: Газета.Ру

Младшую дочь Барака Обамы осудили за танец без маски

Танцевальный ролик с участием 19-летней Саши Обамы стал вирусным.

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США
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Младшая дочь бывшего президента США Барака Обамы, 19-летняя Саша, расколола интернет после того, как на платформе TikTok оказалось танцевальное видео с ее участием. Многие пользователи соцсетей осудили ее за то, что она танцует в компании семи молодых людей без масок и с нарушением социальной дистанции. Платформа TikTok ролик удалила — однако он успел разойтись по сети.

Танцевальное видео с участием младшей дочери Барака Обамы Сашей, выложенное в TikTok, стало вирусным.

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В 15-секундном ролике, который был снят на популярный трек рэпера Popp Hunna «Adderall (Corvette, Corvette)», Саша танцует вместе с семью молодыми людьми и девушками. У компании получается относительно отрепетированный танец, который начинается со слова ''bitch''.

Несмотря на довольно привычный для TikTok контент, на ролик обратило внимание множество зрителей — сказалось присутствие 19-летней дочери экс-президента США.

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Многие негативно высказались по поводу присутствия Саши на видео и ее поведения. В основном, это было связано с отсутствием средств индивидуальной защиты: танцующие не соблюдают социальную дистанцию и не носят масок и перчаток, а на фоне заболеваемости коронавирусной инфекцией, не спадающей в США, это воспринимается болезненно.

«Так, я ношу маску, но Саша Обама нет?», «Если Саше Обаме не нужно носить маску или держать дистанцию со своими друзьями, то и моим детям не нужно? Правильно?», «Распространяют ковид, как идиоты. Из-за них у нас до сих пор пандемия, а не из-за Трампа», — пишут пользователи Twitter.

Один из них даже счел видеоролик поводом посетовать на отсутствие равенства в США. «Забавно, что если бы это был Бэррон Трамп, интернет бы взорвался, потому что никто не носит маску и не соблюдает дистанцию. Равенство — это чудесно, не правда ли?» — иронизирует один из обитателей Twitter. И действительно, наравне с возмущенными комментариями по поводу отсутствия средств защиты, в соцсети оставляют и множество положительных, авторы которых восхищаются «прекрасной молодой леди».

В защиту Саши Обамы некоторые комментаторы замечают, что когда именно было записано видео, не совсем ясно. Однако если учесть, что релиз песни 19-летнего рэпера Popp Hunna «Adderall (Corvette, Corvette)» состоялся 15 октября, становится очевидно, что ролик сняли, когда пандемия была уже в самом разгаре.

Видео было выложено в TikTok не Сашей Обамой, а одним из ее друзей, тем не менее, администрация изъяла видео из публичного доступа.

Но оно успело стать вирусным — многие пользователи успели сохранить его и выложить в другие соцсети от своего имени.

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Полное имя Саши — Наташа Обама, она родилась 10 июня 2001 года в Чикаго, штат Иллинойс. В мае прошлого года она закончила частную школу «Сидуэл Френдс» в Вашингтоне, как и ее старшая сестра Малия, и поступила в Университет Мичигана. Как отмечало в прошлом году издание The Detroit News, выбор учебного заведения означает, что Саша Обама не последовала семейной традиции: если ее родители были студентами престижных университетов Лиги Плюща (Барак Обама учился в Колумбийском университете, Мишель Обама — в Принстоне, а их старшая дочь Малия поступила в Гарвард), то Саша выбрала вуз, скромно входящий в первую десятку.

Мать девушки Мишель Обама ранее рассказывала, что весенний период самоизоляции семья проводила вместе в доме в Вашингтоне.

В своем подкасте бывшая первая леди США рассказывала, что размеры дома позволяют им не слишком часто пересекаться в течение дня, занимаясь своими делами, а к вечеру собираться вместе, играть в карты, собирать паззлы и ужинать.

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В особняке в Вашингтоне у Саши самые комфортные условия, поскольку, как рассказывала Мишель Обама в ток-шоу Эллен ДеДженерес в 2018-м, она потребовала себе отдельный отсек, где есть своя гостиная, спальня и ванная комната, и оформила все это по своему вкусу.

Однако в ноябре Мишель Обама призналась в подкасте телеведущего Конана О’Брайана, что идиллия продолжалась на ранних этапах. «Думаю, сначала наши дети устали от нас, — сказала она. — Что было совершенно нормально, потому что мы устали от них».

По словам Мишель Обамы, сейчас ее дочери учатся удаленно — уроки проходит в Zoom. «И они больше не в восторге от того, что живут с нами», — заключила она.

Алиса Ардовская

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