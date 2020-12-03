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22:22 (мск), источник: Интерфакс

Попова сообщила, что в РФ разрабатывают не менее 10 вакцин от COVID-19

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU — В России идет разработка не менее 10 вакцин от коронавируса, кроме уже известных «Спутника V», «ЭпиВакКороны» и препарата центра имени Чумакова РАН. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Источник: РИА "Новости"

«Не меньше 10 в стране сегодня разрабатывается, не меньше», — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1» (ВГТРК) в четверг, отвечая на вопрос, сколько вакцин, кроме уже известных трех разрабатывается.

По ее словам, кроме известных препаратов — «Спутника V» института имени Гамалеи Минздрава России, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» Роспотребнадзора и вакцины центра имени Чумакова РАН, разработку ведут в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) Академии Наук.

«И у нас на “Векторе” разрабатывается еще три вакцины. И мы надеемся, что они будут очень успешными. Это и вакцина объединенная — против гриппа и коронавируса, (вакцина против коронавируса) на основе вируса кори. Целый ряд разработок реализуется сегодня», — отметила глава Роспотребнадзора.

Первые вакцины

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название «Спутник V». Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска — медиков, врачей, учителей. Накануне президент Владимир Путин поручил к концу следующей недели начать массовую вакцинацию этим препаратом в РФ, в Москве запись открывается уже в пятницу.

Вторая российская вакцина «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» Роспотребнадзора была зарегистрирована 13 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата, которые начались 17 ноября, примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно ее протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.

Третья отечественная перспективная вакцина от коронавируса центра имени Чумакова проходит II фазу клинических исследований на 300 добровольцах, которая должна завершиться в начале декабря. После этого будут поданы документы в Минздрав. Третью фазу клинических испытаний планируется начать в начале следующего года пока на 3 тыс. добровольцах.

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