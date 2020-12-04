03:49 (мск), источник: РИА Новости
В ГИБДД раскритиковали автошколы, экономящие на учениках
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Часть российских автошкол
«Их достаточно много с точки зрения подходов своих —
«Получили заключение о соответствии
Он подчеркнул, что лучше выучиться качественно и сдать экзамен единожды.
Глава ГИБДД России Михаил Черников ранее рассказал РИА Новости, что инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам, будут делать упор на оценку навыков вождения в реальной обстановке, включая умение парковаться.
Он пояснил, что, несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание «площадка», расширенная линейка упражнений даст «возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен».