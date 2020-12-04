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03:49 (мск), источник: РИА Новости

В ГИБДД раскритиковали автошколы, экономящие на учениках

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Часть российских автошкол из-за конкуренции пытается урезать расходы и вследствие этого выпускает неквалифицированных водителей, заявил РИА Новости заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин.

Источник: РИА Новости

«Их достаточно много с точки зрения подходов своих — онлайн-автошколы, есть кто-то, у кого хорошая производственная база. Большинство из них, безусловно, ответственно подходит к обучению водителей, но они между собой сталкиваются с определенной конкуренцией», — сказал Шеюхин.

Из-за этого, по его мнению, автошколы начинают урезать расходы.

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«Получили заключение о соответствии учебно-материальной базы автошколы установленным требованиям, а потом начинают: преподавателей половину убрали, инструкторов убрали, помещение нам — не нужно. И цена у них падает. И дальше идет этот кандидат в водители, окончив эту автошколу, в Госавтоинспекцию, и там пытается каким-то образом сдать экзамен, ходит к нам по пять-шесть раз», — сказал Шеюхин.

Он подчеркнул, что лучше выучиться качественно и сдать экзамен единожды.

Глава ГИБДД России Михаил Черников ранее рассказал РИА Новости, что инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам, будут делать упор на оценку навыков вождения в реальной обстановке, включая умение парковаться.

Он пояснил, что, несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание «площадка», расширенная линейка упражнений даст «возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен».

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