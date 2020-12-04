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08:37 (мск), источник: Российская газета

Россияне назвали ключевые критерии при выборе образования

Определяющий фактор, по которому россияне выбирают направление образования, — это интерес к профессии.

Источник: Reuters

Такой критерий выбрали 83,14 процента респондентов, принявших участие в исследовании ANCOR. Около трети опрошенных выбирали будущую специальность, исходя из собственных склонностей, столько же рассчитывали, что смогут претендовать на интересную работу. На высокие зарплаты специалистов в той или иной сфере обращали внимание только 5 процентов.

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Это же исследование показало, что, несмотря на финансовый кризис, разразившийся в этом году, каждый пятый россиянин в последнее время менял работу по собственному желанию. Еще около 45 процентов опрошенных планируют уйти на новое место в ближайшем будущем. То есть ситуация на рынке труда, когда условия диктует работодатель, а конкуренция за рабочие места растет, не останавливает россиян от поисков лучшего места.

— Удовлетворение потребности в самореализации давно стало устойчивым трендом, на который ориентируются все крупные работодатели, — рассказал директор по стратегическому развитию ANCOR Алексей Миронов. — По данным нашего исследования, только 2,55 процента респондентов согласны с тем, что «нормально, когда на работе просто зарабатываешь, а самореализуешься в совсем другом месте». Каждый второй россиянин считает, что работа и самореализация должны быть связаны, а 46,61 процента говорят, что необязательно, но здорово, «когда можешь самореализоваться в работе».

Эксперты отмечают, что дальновидные работодатели уже давно предлагают своим сотрудникам различные варианты личностного роста, которые не всегда связаны с их непосредственной деятельностью. Основная задача бизнеса — найти баланс между рабочим и личным: творческая самореализация сотрудников не должна мешать работе, а в идеале — повышать продуктивность.

Но желание сменить работу связано не только со стремлением к самореализации. Как показал опрос SuperJob, на увеличение зарплаты надеются более трети работающих россиян, а повышение зарплаты в 2021 году обещает только каждая пятая компания. В течение последних шести месяцев зарплату повышали только 16 процентов предприятий, в основном это производственные и строительные, медицинские организации, IT- и телекоммуникационные компании, а также государственные учреждения.

Не готовы работодатели и выплачивать премии по итогам года — от этого отказались 62 процента компаний, выяснил сервис Работа.ру. Четверть компаний решили поощрить только часть сотрудников. В 2019 году почти половина компаний планировала выплачивать премии. В том числе 19 процентов материально поощряли всех работников, а 30 процентов — некоторых отличившихся.

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