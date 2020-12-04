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08:47 (мск), источник: РИА Новости

Почти каждый десятый россиянин готов привиться от COVID-19, показал опрос

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Почти каждый десятый россиянин готов привиться вакциной от коронавируса в ближайшее время, причем однозначно готовых к вакцинации больше среди мужчин, чем среди женщин, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

COVID-19: Новые случаи
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Источник: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по согласованию с правительством для обкатки механизма массовой вакцинации с 4 декабря в столице открывается электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.

Онлайн-опрос SuperJob проходил 2—3 декабря среди экономически активного населения России старше 18 лет, в нем приняли участие 1 600 респондентов из всех федеральных округов. «Готов сделать вакцину в ближайшее время каждый одиннадцатый россиянин (9%). Еще 21% скорее готов к вакцинации», — говорится в сообщении по результатам исследования.

Однозначно готовых к вакцинации среди мужчин более чем вдвое больше, чем среди женщин: 12% против 5% соответственно. «При возможности однозначно сделают прививку 13% граждан старше 45 лет», — добавляет онлайн-сервис. В свою очередь категорически против прививки выступили 42% респондентов, а 28% опрошенных — скорее против.

Кроме того, онлайн-опрос сервиса, который проходил в ноябре, показал, что россияне предпочли бы отечественную вакцину. «При наличии выбора, ставить себе импортную или российскую вакцину, граждане, готовые к вакцинации, более чем в два раза чаще выбирали наши разработки — 55% против 24%», — отмечается в сообщении. Еще 21% опрошенных сказали, что им не важно происхождение вакцины.

Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса
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3 декабря© Ньюстюб
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