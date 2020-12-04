Почти каждый десятый россиянин готов привиться от COVID-19, показал опрос

Президент РФ Владимир Путин поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по согласованию с правительством для обкатки механизма массовой вакцинации с 4 декабря в столице открывается электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.
Онлайн-опрос SuperJob проходил 2—3 декабря среди экономически активного населения России старше 18 лет, в нем приняли участие 1 600 респондентов из всех федеральных округов. «Готов сделать вакцину в ближайшее время каждый одиннадцатый россиянин (9%). Еще 21% скорее готов к вакцинации», — говорится в сообщении по результатам исследования.
Однозначно готовых к вакцинации среди мужчин более чем вдвое больше, чем среди женщин: 12% против 5% соответственно. «При возможности однозначно сделают прививку 13% граждан старше 45 лет», — добавляет онлайн-сервис. В свою очередь категорически против прививки выступили 42% респондентов, а 28% опрошенных — скорее против.
Кроме того, онлайн-опрос сервиса, который проходил в ноябре, показал, что россияне предпочли бы отечественную вакцину. «При наличии выбора, ставить себе импортную или российскую вакцину, граждане, готовые к вакцинации, более чем в два раза чаще выбирали наши разработки — 55% против 24%», — отмечается в сообщении. Еще 21% опрошенных сказали, что им не важно происхождение вакцины.