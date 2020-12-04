Названы регионы с самыми высокими зарплатами

Так, с января по сентябрь средний доход жителей региона составил 116,4 тысячи рублей. На втором месте в списке оказался Ямало-Ненецкий автономном округе с показателем 110 тысяч рублей, а на третьем — Магаданская область, жители которой в среднем получают 96,2 тысячи рублей.
Москва заняла только пятую строчку рейтинга (95,9 тысячи рублей), не намного опередив Ненецкий автономный округ (91,5 тысячи рублей).
Согласно данным ведомства, самые низкие средние зарплаты в Ивановской области (27,4 тысячи рублей), в Северной Осетии и Ингушетии (по 29,6 тысячи рублей).