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10:14 (мск), источник: РИА Новости

Названы регионы с самыми высокими зарплатами

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Чукотка стала регионом с самой высокой средней зарплатой по стране за первые девять месяцев 2020 года, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Источник: РИА Новости

Так, с января по сентябрь средний доход жителей региона составил 116,4 тысячи рублей. На втором месте в списке оказался Ямало-Ненецкий автономном округе с показателем 110 тысяч рублей, а на третьем — Магаданская область, жители которой в среднем получают 96,2 тысячи рублей.

Москва заняла только пятую строчку рейтинга (95,9 тысячи рублей), не намного опередив Ненецкий автономный округ (91,5 тысячи рублей).

Согласно данным ведомства, самые низкие средние зарплаты в Ивановской области (27,4 тысячи рублей), в Северной Осетии и Ингушетии (по 29,6 тысячи рублей).

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