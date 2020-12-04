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09:38 (мск), источник: РИА Новости

Еще один регион объявил 31 декабря выходным днем

КАЗАНЬ, 4 дек — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал 31 декабря выходным днём в регионе, жители республики отработают за него в субботу, 26 декабря, сообщает пресс-служба главы региона.

Источник: РИА Новости

«Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря 2020 года. Согласно документу рабочим днем определено 26 декабря», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что речь идет о лицах, замещающих государственные должности Татарстана, а также лицах, замещающих в исполнительных органах государственной власти республики должности государственной гражданской службы и иные должности.

Муниципалитетам и государственным органам, которые не относятся к исполнительной власти Татарстана и другим организациям на территории республики, также рекомендовано принять соответствующий рабочий график.

«Решение принято в целях рациональной организации рабочего времени в республике. Учитывая, что 31 декабря — традиционно праздничный день, подготовка к Новому году, а также возможность провести бесценное время с семьёй, предложено освободить татарстанцев от работы, восполнив это переносом рабочего дня на субботу, 26 декабря. С соблюдением требований, установленных трудовым кодексом», — отмечает пресс-служба.

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