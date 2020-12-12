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День в истории: 12 декабряДень Конституции, крупнейшая железнодорожная катастрофа во Франции и другие события этого дня
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00:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 12 декабря

День Конституции, крупнейшая железнодорожная катастрофа во Франции и другие события этого дня.

Источник: РИА "Новости"

День Конституции

12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации. Она вступила в силу 25 декабря. С 1994 года 12 декабря было объявлено государственным праздником. Принятию Основного закона предшествовал продолжительный Конституционный кризис, длившийся больше года. Его кульминацией которого стало вооруженное столкновение 3−4 октября 1993 года в центре Москвы и возле телецентра «Останкино».

4 июля 2020 года вступили в силу значительные изменения в Основной закон, за которые россияне проголосовали 1 июля.

Родилась Мария Тюссо

12 декабря 1761 года в Эльзасе родилась Мари Гросгольц, ставшая известным скульптором и создавшая в Лондоне легендарный Музей мадам Тюссо. Его копии в дальнейшем появятся по всему миру.

Мари научилась искусству изготовления восковых скульптур у доктора Филиппа Вильгельма Куртиуса, у которого ее мать работала экономкой. Куртиус делал анатомические модели из воска, а позже стал изготавливать портреты на заказ.

Мари прославилась своими работами во Франции, но едва не погибла на гильотине во время Французской революции. Женщина оставила мужа, который злоупотреблял алкоголем, и перебралась в Лондон, где вскоре открыла постоянную выставку своих работ.

Крупнейшая железнодорожная катастрофа во Франции

В ночь с 12 на 13 декабря 1917 года возле французского селения Сен-Мишель-де-Морьен произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории Франции. Воинский эшелон, в котором с итальянского фронта возвращалось около тысячи солдат, на спуске в альпийскую долину из-за плохих тормозов разогнался до слишком высокой скорости, после чего сошел с рельсов. В крушении официально погибли около 700 человек, что делает его крупнейшим в XX веке.

Источник: РИА "Новости"

Родился Владимир Шаинский

12 декабря 1925 года родился будущий композитор и народный артист РСФСР Владимир Шаинский. Мальчик появился на свет в Киеве в еврейской семье. Он занимался по классу скрипки при Киевской консерватории, а во время Великой Отечественной войны продолжил музыкальное образование в Ташкентской консерватории — в Узбекистан эвакуировали его семью. После войны Шаинский переехал в Москву, где работал в оркестре Леонида Утесова, преподавал и работал в эстрадных оркестрах.

Наибольшую же известность Шаинскому принесли созданные им мелодии для художественных и мультипликационных фильмов: «Анискин и Фантомас», «Завтрак на траве», «Школьный вальс», «Финист — ясный сокол», «Пока бьют часы», «Шапокляк», «Катерок», «Крошка Енот», «Трям! Здравствуйте!», «Площадь картонных часов» и многие другие. Именно он создал песни Чебурашки, крокодила Гены и старухи Шапокляк из фильмов Романа Качанова.

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