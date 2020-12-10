00:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 10 декабря
День прав человека, первые Нобелевские премии и другие события, которые произошли в этот день.
Ежегодно 10 декабря мировое сообщество отмечает День прав человека (Human Rights Day), официально установленный на Пленарном собрании Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1950 года.
Дата 10 декабря была выбрана в честь принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека —документа, в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.
Кстати, в один день с правами человека в мире отмечается также и Международный день прав животных. Организации, его учредившие, хотели подчеркнуть, что ВСЕ живые существа на планете имеют право на жизнь и защиту от страданий.
Борцы за права животных отстаивают для братьев наших меньших те же права и свободы, которые имеет человек, и прежде всего неотъемлемое право на жизнь, право на свободу и на природное место обитания. Сегодня таких принципов придерживаются миллионы людей в разных странах мира, а во многих государствах существуют и нормы права, которые регулируют отношения, связанные с предотвращением жестокого обращения с животными и формированием в обществе гуманного отношения к ним.
10 декабря 1520 года 10 декабря Мартин Лютер и группа немецких студентов публично сожгли перед Эльстернскими воротами папскую буллу Exsurge Domine и другие канонические законы.
В сорока одном пункте данной буллы папа Лев X перечисляет список ошибок, несущих в себе «пагубный яд» и которые «чинят позор христианской религии и ущерб ортодоксальной вере», поэтому «ни при каких обстоятельствах их нельзя более терпеть или обходить вниманием».
10 декабря 1901 года в Шведской Королевской академии наук в Стокгольме впервые состоялось вручение Нобелевских премий. Самая престижная научная награда в истории была впервые вручена в области физики, химии, медицины и литературы.
Лауреатом первой Нобелевской премии по физике стал Вильгельм Конрад Рентген, по химии первую Нобелевскую премию получил Якоб
Первая Нобелевская премия по литературе была присуждена Рене Франсуа Арманн Прюдому, и с этой премией связан первый же в истории Нобелевских премий скандал. Многие литераторы считали, что премия по литературе должна была достаться Льву Толстому, и кандидатуру Прюдому приняли крайне негативно. Но решение осталось неизменным, и Лев Толстой так никогда и не получил Нобелевской премии.
10 декабря 1941 года в ходе войны на Тихом океане, в
После первых попаданий британский флагман лишился большей части электроэнергии, так как почти все помещения вдоль борта оказались затоплены. В связи с этим линкор практически утратил свою систему ПВО, так как механизированные установки универсального и зенитного калибра не могли действовать.
Впервые в истории неповреждённые линейные корабли были потоплены авиацией в открытом море, имея полную свободу для маневра. Данный бой ознаменовал собой закат эры линкоров. Отныне господство на море стало принадлежать авианесущим силам, оставляя линкорам второстепенную роль в морских операциях.
10 декабря 1815 года родилась Ада Лавлейс — английский математик, первая