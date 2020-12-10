Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Новые запреты, ожидающие владельцев жилья в 2021 году В России рассказали об изменениях, которые ожидают людей, живущих в многоквартирных домах
Фоторепортажи
1340 лет со дня смерти Джона Леннона
25Выбраны 25 лучших фото дикой природы
00:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 10 декабря

День прав человека, первые Нобелевские премии и другие события, которые произошли в этот день.

День прав человека

Ежегодно 10 декабря мировое сообщество отмечает День прав человека (Human Rights Day), официально установленный на Пленарном собрании Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1950 года.

Дата 10 декабря была выбрана в честь принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека —документа, в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

Международный день прав животных

Кстати, в один день с правами человека в мире отмечается также и Международный день прав животных. Организации, его учредившие, хотели подчеркнуть, что ВСЕ живые существа на планете имеют право на жизнь и защиту от страданий.

Борцы за права животных отстаивают для братьев наших меньших те же права и свободы, которые имеет человек, и прежде всего неотъемлемое право на жизнь, право на свободу и на природное место обитания. Сегодня таких принципов придерживаются миллионы людей в разных странах мира, а во многих государствах существуют и нормы права, которые регулируют отношения, связанные с предотвращением жестокого обращения с животными и формированием в обществе гуманного отношения к ним.

Сожжение папской буллы

10 декабря 1520 года 10 декабря Мартин Лютер и группа немецких студентов публично сожгли перед Эльстернскими воротами папскую буллу Exsurge Domine и другие канонические законы.

В сорока одном пункте данной буллы папа Лев X перечисляет список ошибок, несущих в себе «пагубный яд» и которые «чинят позор христианской религии и ущерб ортодоксальной вере», поэтому «ни при каких обстоятельствах их нельзя более терпеть или обходить вниманием».

Сожжение папской буллы стало одной из отправных точек Контрреформации Римско-католической церкви.

Первые Нобелевские премии

10 декабря 1901 года в Шведской Королевской академии наук в Стокгольме впервые состоялось вручение Нобелевских премий. Самая престижная научная награда в истории была впервые вручена в области физики, химии, медицины и литературы.

Лауреатом первой Нобелевской премии по физике стал Вильгельм Конрад Рентген, по химии первую Нобелевскую премию получил Якоб Вант-Гофф за работы в области химической динамики, а по медицине — Эмиль Адольф фон Беринг за открытие сывороток крови.

Первая Нобелевская премия по литературе была присуждена Рене Франсуа Арманн Прюдому, и с этой премией связан первый же в истории Нобелевских премий скандал. Многие литераторы считали, что премия по литературе должна была достаться Льву Толстому, и кандидатуру Прюдому приняли крайне негативно. Но решение осталось неизменным, и Лев Толстой так никогда и не получил Нобелевской премии.

Конец эпохи линкоров

10 декабря 1941 года в ходе войны на Тихом океане, в Южно-Китайском море произошло боевое столкновение между силами японской береговой авиации и британским флотским «Соединением Z» адмирала Томаса Филипса. Победа японцев и гибель двух главных кораблей британской эскадры ознаменовали собой конец господства линкоров на море.

После первых попаданий британский флагман лишился большей части электроэнергии, так как почти все помещения вдоль борта оказались затоплены. В связи с этим линкор практически утратил свою систему ПВО, так как механизированные установки универсального и зенитного калибра не могли действовать.

Впервые в истории неповреждённые линейные корабли были потоплены авиацией в открытом море, имея полную свободу для маневра. Данный бой ознаменовал собой закат эры линкоров. Отныне господство на море стало принадлежать авианесущим силам, оставляя линкорам второстепенную роль в морских операциях.

Ада Лавлейс

10 декабря 1815 года родилась Ада Лавлейс — английский математик, первая женщина-программист, дочь поэта Байрона. Известна прежде всего созданием описания вычислительной машины, проект которой был разработан Чарльзом Бэббиджем. Составила первую в мире программу (для этой машины). Ввела в употребление термины «цикл» и «рабочая ячейка», считается первым программистом в мире. В честь Ады Лавлейс назван язык программирования АДА.

Во время загрузки произошла ошибка.
Администрация Трампа срывает перезагрузку с Китаем
США назвали Россию «безответственной космической державой»
Росавиация запретила продавать туристам билеты на вывозные рейсы
Инфляция в России превысила годовой прогноз Центробанка
Мыльный пузырь на морозе превратился в мини-вселенную (фото)
Зеленский: Киев готов к новому этапу разведения войск в Донбассе
Врачи: COVID-19 провоцирует рецидивы аутоиммунных заболеваний
Здоровье
Как победить рак по ОМС: инструкция Рассказываем, куда обращаться и как устроена служба онкопомощи в России.
Авто
Какие машины меньше всего теряют в цене: 18 примеров Стало известно, какие автомобили спустя 5 лет после покупки можно выгодно продать в России
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Как всегда выглядеть молодо (фото) Уместно ли взрослой женщине носить подростковые вещи? Да!
Новости партнеров
Самолет приземлился спустя 37 лет после взлета
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
Восьмая жена глaвнoгo пропагандиста страны Дмитрия Киселева
Обессиленного мужчину окружили волки в лесу. Они стали его спасением
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь