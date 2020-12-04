12:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Актеры «Властелина колец» сообща купят дом Толкина
Им нужно собрать 6 млн долларов за три месяца.
Актеры, сыгравшие в трилогиях «Хоббит» и «Властелин колец», начали сбор средств, чтобы выкупить дом Джона Рональда Руэла Толкина, в котором он жил с 1930 по 1947 год и придумал мир Средиземья.
Дом профессора на
К кампании присоединились Иэн Маккеллен, сыгравший Гэндальфа, Мартин Фримен, исполнивший роль хоббита Бильбо, Джон Рис-Дэвис, сыгравший гнома Гимли и многие другие. Средства они собирают на краудфандинговой платформе.
Если средства удастся собрать, бывший профессорский дом превратится в посвященный Толкину литературный центр. Насколько известно, это будет первый музей, посвященный автору фэнтези. Возле дома восстановят сад Толкина и даже создадут логово дракона Смауга.
Анна Лысенко