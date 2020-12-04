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14:18 (мск), источник: ТАСС

Аппарат «Чанъэ-5» впервые прислал динамичный снимок флага КНР на фоне ландшафта Луны

Ранее в Китае сообщили, что беспилотная станция с образцами лунного грунта успешно покинула Луну и вскоре осуществит стыковку с орбитальным модулем.

ПЕКИН, 4 декабря. /ТАСС/. Возвращаемый космический аппарат «Чанъэ-5» впервые в истории прислал динамичный снимок государственного флага КНР на фоне ландшафта естественного спутника Земли. Об этом сообщил в пятницу Центр по исследованию Луны и космическим программам Китайского национального космического управления (CNSA).

Как уточняется на странице организации в социальной сети WeChat, флагшток с полотнищем изготовлены из специального материала и весят всего 12 г. На фотографии виден флаг, зажатый в автоматизированном щупальце аппарата.

В четверг CNSA сообщило, что беспилотная станция «Чанъэ-5» с образцами лунного грунта успешно покинула Луну и вскоре осуществит стыковку с орбитальным модулем.

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Китайский космический аппарат совершил успешную посадку на Луну

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5» на прошлой неделе успешно вывела на орбиту автоматический возвращаемый аппарат «Чанъэ-5», который примерно через три недели после старта (ориентировочно 17 декабря) должен доставить на нашу планету лунный гравий. Всего собрано около 2 кг лунной горной породы, которая будет изучена специалистами КНР как в научных целях, так и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы на естественном спутнике нашей планеты. В случае успеха всей миссии Китай станет первой за последние 44 года страной, реализовавшей проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны.

Динамический диапазон в фотографии позволяет одновременно запечатлеть крайне светлые и чрезвычайно темные участки с мельчайшими деталями. Благодаря этому человек более четко воспринимает цветовые оттенки объекта.

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