14:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Зимующих на водоеме в Алтайском крае лебедей показали на видео
Посмотреть на них здесь можно с ноября по март
Озеро Светлое в Алтайском крае расположено на территории государственного заказника «Лебединый». Это единственный незамерзающий водоем, расположенный в резко континентальной климатической зоне на пути миграции перелетных птиц.
В начале 1970-х годов сюда на зимовку прилетало всего несколько десятков лебедей, но постепенно их число начало расти, и в последние годы на Светлом зимуют уже более тысячи птиц.
По словам инспектора заказника Владимира Никулинского, когда количество лебедей, зимующих на озере, возросло до 250−300 особей, встал вопрос об их кормлении, так как в естественной среде найти пропитание им уже было тяжело. Сейчас работники заповедника кормят птиц на регулярной основе. Такие комфортные условия привели к тому, что пернатых с каждым годом здесь становится все больше.
Ежегодно посмотреть на лебедей сюда приезжают тысячи туристов не только из России, но и из других стран. Однако стоит помнить, что лебеди прилетают на озеро Светлое только на зимовку, а потому увидеть их здесь можно лишь с ноября по март.
Екатерина Гура