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14:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Кладбище самолетов» в Самаре показали с высоты птичьего полета

Списанные воздушные суда используются в учебных целях и привлекают туристов.

Учебный аэродром Самарского университета, на территории которого свое последнее пристанище обрели более 20 списанных воздушных судов, показали с высоты птичьего полета.

На кадрах, снятых с помощью дрона, можно увидеть самолеты и вертолеты различных моделей, которые используются в учебных целях студентами и сотрудниками университета.

Эту учебную площадку прозвали «кладбищем самолетов». Посмотреть на самолеты и вертолеты с богатой и интересной историей сюда приезжают туристы и любители авиационной техники.

Екатерина Гура

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