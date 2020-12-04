14:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Кладбище самолетов» в Самаре показали с высоты птичьего полета
Списанные воздушные суда используются в учебных целях и привлекают туристов.
Учебный аэродром Самарского университета, на территории которого свое последнее пристанище обрели более 20 списанных воздушных судов, показали с высоты птичьего полета.
На кадрах, снятых с помощью дрона, можно увидеть самолеты и вертолеты различных моделей, которые используются в учебных целях студентами и сотрудниками университета.
Эту учебную площадку прозвали «кладбищем самолетов». Посмотреть на самолеты и вертолеты с богатой и интересной историей сюда приезжают туристы и любители авиационной техники.
Екатерина Гура